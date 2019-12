El presente y el futuro del sector tecnológico mundial en 2020.

The now, near and next of the global technology sector in 2020. GP Bullhound, 2019

Texto completo

Desde la verticalización de la inteligencia artificial a las batallas de los 5G y el aumento de la responsabilidad social corporativa, por decimotercer año consecutivo se analiza el presente, el futuro y el futuro del sector tecnológico global, mapeando las tendencias e innovaciones destinadas a impulsar el crecimiento en los próximos meses y años.

El informe revela que los datos y la IA tienen un papel muy importante que desempeñar en todo el panorama tecnológico. La investigación se compila a través del análisis de los datos de inversión global junto con los puntos de vista de los expertos del equipo mundial de GP Bullhound.

El rápido ritmo al que los cambios tecnológicos implican que los nuevos avances a menudo se encontrarán con incertidumbres. Esta mentalidad puede a menudo oscurecer el conjunto de oportunidades emocionantes que traen las nuevas innovaciones en tecnología. La intención de este informe es arrojar luz sobre las nuevas tendencias que cambiarán el panorama tecnológico en 2020 y más allá. Esperamos que nos ayude a comprender en las oportunidades y desafíos que se avecinan. La tecnología está en el centro de la innovación en el juego, la televisión, el marketing y ayudará a para cambiar el mundo para mejor. Veamos algunas de las tendencias clave que nos esperan este año 2020.