La Universidad de Virginia lleva a cabo un programa para preservar el catálogo de fichas de la biblioteca

A medida que continúan los preparativos para la renovación de la Biblioteca Alderman, que reemplazó a la Rotonda como la biblioteca central de UVA en 1938, un esfuerzo voluntario preserva una pequeña parte de su pasado: el catálogo de fichas.

Creado en un lapso de 50 años desde 1939 hasta 1989, el catálogo llegó a aproximadamente 4 millones de tarjetas en 65 gabinetes con 4.000 cajones.

Estas pequeñas fichas del antiguo catálogo de tarjetas físicas de la biblioteca pueden contener información única sobre un libro en particular, y por lo tanto, las existencias de la biblioteca y la historia de la Universidad. La información cuidadosamente escrita en las tarjetas, que los trabajadores de la biblioteca a veces complementan con notas escritas a mano en el anverso y reverso, incluye detalles que, en muchos casos, no suelen formar parte del sistema de catálogo electrónico, Virgo, que la Biblioteca de la Universidad cambió en 1989. una vez, el catálogo se transfirió mediante escaneo que capturó solo la información frontal de las tarjetas.

La semana pasada, mientras la profesora de inglés Elizabeth Fowler movía grupos de tarjetas de manera ordenada en cajas de archivo etiquetadas con secuencias de números de llamada particulares, dijo: “No sabemos cómo será la investigación futura. No podemos predecir eso “. Fowler, quien describió la biblioteca como “el laboratorio de las humanidades”, fue uno de los 40 voluntarios que respondieron a una llamada para ayudar a empacar las tarjetas. Dos doctorados. Los candidatos en el departamento de inglés, Neal Curtis y Samuel Lemley, encabezan el proyecto de voluntariado. Fowler los describió como “desinteresados” por tomarse el tiempo para ayudar a la próxima generación de investigadores. Además de los voluntarios que empacan las tarjetas esta semana, su esfuerzo continuará con la recaudación de fondos para garantizar que la información de las tarjetas del catálogo estará disponible eventualmente a través del catálogo en línea.