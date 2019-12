Informe anual de la madurez de los datos abiertos en Europa 2019

“Open Data Maturity Report 2019”. Brussels: European Commission Capgemini, 2019

Según dijo Marit Blank, consultora de Capgemini Invent e investigadora principal y autora del informe, a medida que madura la oferta de datos abiertos de los Estados miembros, podemos ver que su enfoque se desplaza hacia la centralización de los reutilizadores de datos abiertos Esta es una ilustración tangible de cómo los países europeos se esfuerzan por ir más allá de lo básico para ofrecer un valor coherente y sostenible a sus ciudadanos

El informe “Open Data Maturity Report 2019″ registra los avances logrados por los países europeos a medida que impulsan la publicación y reutilización de datos abiertos y las diferentes prioridades que han establecido para permitirlo. El informe fue solicitado por la Comisión Europea en el contexto del Portal Europeo de Datos y coordinado por Capgemini.

De la aceleración a la consolidación: Tras años de aceleración de la madurez de los datos abiertos, Europa ha entrado en una fase de consolidación. Desde el inicio de la evaluación en 2015, el nivel general de madurez aumentó significativamente cada año hasta alcanzar su punto máximo en 2017. La aceleración más temprana y fácil hacia la madurez evolucionó hacia la tendencia más estable de mejora y consolidación que se observa hoy en día. Frente a unas políticas de datos abiertas, unos modelos de gobernanza y unos portales avanzados sólidos, los países de la UE28+ están ampliando e intensificando sus esfuerzos en los ámbitos más difíciles de la calidad y el impacto de los datos abiertos.

De la cantidad a la calidad, para atender mejor las necesidades de los usuarios: A medida que maduran las propuestas de datos abiertos de los países europeos, su enfoque se ha desplazado de la cantidad a la calidad. En los primeros años, se hicieron grandes esfuerzos para publicar más datos bajo una licencia abierta, liberando activos de datos que ya estaban en manos de las administraciones públicas. Hoy en día, se hace un mayor hincapié en garantizar el valor de los datos para los reutilizadores, lo que a menudo significa mejorar la calidad de los datos en primer lugar. Esto es particularmente cierto a medida que los equipos de datos abiertos, tanto a nivel nacional como local, se comprometen más con la comunidad de reutilizadores, escuchan sus comentarios y se esfuerzan por satisfacer sus necesidades.

De la publicación a la creación de impacto: Los países de la UE28+ ya no se centran únicamente en la publicación de datos abiertos y en el cumplimiento de los demás requisitos de la Directiva sobre la información del sector público de la Unión Europea, sino más bien en aprovechar al máximo los datos para lograr un mayor impacto. Están llevando a cabo más actividades para comprender y capturar cómo se crea valor con los datos y para obtener información sobre las demandas y necesidades de los reutilizadores. Los ejemplos van desde eventos para comprometerse con las diversas comunidades de reutilizadores y el desarrollo de marcos de monitoreo de impacto, hasta encuestas de satisfacción y estudios sobre el valor social, ambiental, político y económico de los datos abiertos.

El intercambio de datos es la próxima frontera: Los gobiernos son cada vez más conscientes de las oportunidades que ofrece el intercambio de datos en general. Cuando un conjunto de datos no puede publicarse libremente -por ejemplo, debido a limitaciones de propiedad intelectual o a preocupaciones de confidencialidad- no significa que su valor no pueda ser realizado de acuerdo con otros modelos. Esto se denomina comúnmente “intercambio de datos” en los sectores público y privado. Los Estados Miembros se están preparando para compartir eficazmente los datos con otros gobiernos y organizaciones, de manera segura y respetando plenamente la propiedad intelectual y la privacidad. La Comisión Europea es consciente de este cambio y desea apoyar el proceso. Para ello, inició un nuevo proyecto, lanzado el pasado mes de octubre: el “Support Centre for Data Sharing”.

Datos generales de madurez de datos abiertos 2019

Las puntuaciones generales de madurez de los datos abiertos de la evaluación de 2019:

– Irlanda, España y Francia mantienen desde el año pasado su posición de liderazgo en Europa.

– La puntuación media de la madurez de los datos abiertos de la UE28 es del 66 %, lo que supone un aumento de tan sólo un punto porcentual con respecto a 2018.

– Exactamente la mitad de los 32 países participantes se sitúa por encima de la media de la UE28 y la otra mitad por debajo.

– La puntuación media de la madurez de los datos abiertos de la EU28+ es ligeramente inferior a la de la EU28: 62 %.

– 20 de los 32 países participantes se sitúan por encima de la media de la UE28+, y 12 por debajo.