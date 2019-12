Un nuevo informe de la ALA denuncia la fijación abusiva de precios, la denegación y el retraso de las ventas de libros electrónicos a las bibliotecas por parte de los principales editores

BEFORE THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

COMMITTEE ON THE JUDICIARY

COMPETITION IN DIGITAL MARKETS

October 15, 2019

The American Library Association (ALA) denuncia a Amazon, Macmillan en respuesta a una investigación del Congreso sobre la competencia en los mercados digitales, por ello publicó un informe el 24 de octubre explicando que las prácticas actuales de los editores y distribuidores de Libros electrónicos y contenido en los mercados digitales limitan la capacidad de las bibliotecas para prestar servicios básicos. El informe fue presentado en respuesta a una investigación del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el Subcomité Judicial de Derecho de la Competencia, Comercial y Administrativo. Subraya las prácticas de empresas como Amazon y Macmillan Publishers “que amenazan el derecho de los estadounidenses a leer qué y cómo eligen y ponen en peligro otras libertades fundamentales de la Primera Enmienda”, según una declaración emitida por la Asociación. El informe insta a los legisladores a frenar lo que ALA denomina prácticas anticompetitivas de los agentes del mercado digital.