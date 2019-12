El derecho de autor en el repositorio institucional

Copyright in the Institutional Repository. The Journal of Copyright in Education and Librarianship

Volume 3, Issue 3

DOI: 10.17161 / jcel.v3i3.8248

Texto completo

Los responsables de los repositorios institucionales (IR) a menudo ofrecen orientación sobre derechos de autor a los profesores que desean autoarchivar sus investigaciones publicadas o a los estudiantes que depositan su tesis. Como los gestores de RR.II. no son expertos en derechos de autor, tomar decisiones y verificar los derechos puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Este artículo pretende ser una guía práctica para describir los tipos comunes de material que se pueden depositar en un RI, así como los posibles problemas de derechos de autor y otras consideraciones para cada tipo. Los tipos de materiales cubiertos incluyen capítulos de libros, artículos de revistas, actas de conferencias, trabajos de estudiantes, tesis y disertaciones electrónicas, conjuntos de datos de investigación, materiales históricos y de archivo, e historias orales. También se discuten cuestiones subyacentes como la propiedad de los derechos de autor, el trabajo realizado por encargo y la definición legal de publicación. Para una referencia más fácil, el apéndice contiene un cuadro con breves descripciones de las cuestiones y los recursos.