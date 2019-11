Por qué la ciencia abierta es el futuro (y cómo hacer que suceda)

Why Open Science is the Future (And how to make it happen). Business Network, 2019

Este informe explora los argumentos a favor de la ciencia abierta, ilustrados por casos de uso y estudios de casos, que abarcan el mundo académico, las nuevas empresas y las empresas en general. Su objetivo es explicar por qué los investigadores del sector público y privado deberían apoyar la ciencia abierta, destacando ejemplos concretos de avances disciplinarios que han sido impulsados por el intercambio de datos, herramientas e infraestructuras de investigación.

En todo el mundo, los investigadores son cada vez más conscientes del valor y la importancia de la ciencia abierta. A medida que la investigación científica se vuelve altamente dependiente de los datos y de la informática, los científicos son conscientes de la creciente necesidad de compartir datos, software e infraestructura para reducir la duplicación inútil y aumentar las economías de escala. En un mundo ideal, cada paso del proceso de investigación sería público y transparente: la metodología completa y todas las herramientas utilizadas, así como los datos, serían accesibles al público y a todos los grupos sin restricciones, lo que permitiría la reproducibilidad y el perfeccionamiento por parte de otros científicos.

Dada la creciente evidencia de que la colaboración entre científicos de todo el mundo puede lograr avances mucho más rápidos que los equipos de investigación individuales, debería haber un fuerte impulso detrás de la ciencia completamente abierta. Pero, en realidad, el progreso es desigual. Preocupantemente, una encuesta en línea en el otoño de 2018 encontró que sólo el 11% de los investigadores compartieron los datos de su último proyecto con personas que no conocen personalmente, en comparación con el 14% en 2016.

Con algunas notables excepciones, el intercambio de datos y herramientas de investigación se realiza de manera fragmentaria, facilitado por relaciones bilaterales de confianza, en lugar de a través de plataformas totalmente abiertas. Además, la apertura aún no está plenamente concebida e integrada en el proceso científico. Con demasiada frecuencia, las herramientas de investigación y los datos se abren como una idea de última hora a través de una adaptación que consume mucho tiempo. Otro obstáculo importante es la necesidad de apoyar la conservación a largo plazo de los datos de la investigación y el código de software, las herramientas y los entornos operativos necesarios para dar sentido a los datos. Dependiendo de la disciplina, los conjuntos de datos importantes pueden producir avances científicos décadas después de haber sido generados por primera vez.

La Nube Científica Abierta Europea (EOSC) pretende facilitar a los investigadores la búsqueda de una ciencia plenamente abierta federando la miríada de infraestructuras, herramientas y conjuntos de datos de investigación que emplean los 1,7 millones de investigadores de toda la UE. Si puede reunir los recursos de investigación de Europa mucho mejor que hoy, EOSC podría hacer que el almacenamiento y la explotación a largo plazo de los datos y las herramientas científicas sean tanto prácticos como económicos. Además, los financiadores de la investigación están haciendo cada vez más obligatorios los datos abiertos, al tiempo que exigen que la gestión de datos se incorpore en los presupuestos de los proyectos.

Pero resolver los problemas financieros, técnicos y de interoperabilidad no será suficiente: La EOSC también necesita reducir la incertidumbre en torno a los marcos regulatorios y legales relacionados con la ciencia abierta. En la actualidad, los investigadores se enfrentan a muchas cuestiones de soberanía y jurídicas, que abarcan cuestiones relativas al acceso internacional a las infraestructuras de investigación financiadas a nivel nacional, al derecho de autor y a la propiedad, y a si recibirán el reconocimiento adecuado por su trabajo. Para aprovechar plenamente los beneficios de la ciencia abierta, EOSC tendrá que dar mucha más coherencia a los marcos de incentivos, jurídicos y reglamentarios que rigen los datos y las herramientas de investigación. Hoy en día, los investigadores necesitan navegar por una variedad de directivas, reglamentos y leyes y políticas nacionales de la UE, así como por iniciativas multinacionales, como la Research Data Alliance y el Plan S. Jugando un papel de coordinación, EOSC podría ayudar a los investigadores a superar esta complejidad, de modo que puedan perseguir sistemáticamente la ciencia abierta, con la seguridad de saber que están avanzando en sus carreras y mejorando su reputación.