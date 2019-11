Sir Tim Berners-Lee lanza un plan de acción global para salvar a la web de la manipulación política, noticias falsas y violaciones de la privacidad

The Contract for the Web. Tim Berners-Lee, 2019

Sir Tim Berners-Lee ha lanzado un plan de acción global para salvar a la web de la manipulación política, noticias falsas, violaciones de la privacidad y otras cuestiones que amenazan con sumergir al mundo en una “distopía digital”.

La Web fue diseñada para reunir a la gente y hacer que el conocimiento esté disponible gratuitamente. Ha cambiado el mundo para bien y ha mejorado la vida de miles de millones de personas. Sin embargo, muchas personas siguen sin poder acceder a sus beneficios y, para otros, la Web conlleva demasiados costes inaceptables.

The Contract for the Web fue creado por representantes de más de 80 organizaciones, que representan a gobiernos, empresas y sociedad civil, y establece compromisos para guiar las agendas de las políticas digitales. Además requiere que sea respaldado por los gobiernos, empresas e individuos para que asuman compromisos concretos para proteger la web del abuso y asegurar que beneficie a la humanidad.

“Creo que el miedo de la gente a que ocurran cosas malas en Internet se está volviendo, con razón, cada vez mayor”, dijo Berners-Lee, el inventor de la web, al diario The Guardian. “Si dejamos la web como está, hay un gran número de cosas que pueden salir mal. Podríamos terminar con una distopía digital si no cambiamos las cosas. No es que necesitemos un plan de 10 años para la web, necesitamos darle la vuelta a la web ahora”.

El documento, publicado por la Fundación Web de Berners-Lee, cuenta con el respaldo de más de 150 organizaciones, desde Microsoft, Google y Facebook hasta el grupo de derechos digitales Electronic Frontier Foundation. En el momento de redactar el presente informe, ni Amazon ni Twitter habían respaldado los principios.