NewsGuard, una extensión de navegador web diseñada para poner una bandera roja a artículos y blogs con posibles noticias falsas

NewsGuard

Las bibliotecas de todo el mundo están luchando y concienciando a sus usuarios sobre los riesgos de las noticias falsas. Los bibliotecarios juegan un papel crítico en conectar a personas de todas las edades con la información y los canales más confiables. Para apoyar esta tarea existen canales que recopilan sitios web que pueden contener información verdadera o falsa como Snopes.com, FactCheck.org, o PolitiFact. También extensiones del navegador como NewsGuard, que ayudan a luchar contra las noticias falsas, la desinformación y la desinformación.

NewsGuard es una extensión de navegador web diseñada para literalmente poner una bandera roja a artículos y blogs problemáticos; por ello, muchas bibliotecas estadounidenses tienen instalado NewsGuard en sus ordenadores públicos como un dispositivo de alerta para promover la alfabetización mediática.

Lanzada en 2018 por un equipo de periodistas profesionales, NewsGuard fue creada pensando en las bibliotecas y las escuelas. Los evaluadores utilizan un conjunto de nueve estándares periodísticos para examinar la credibilidad y transparencia de miles de sitios web y emitir una calificación y una etiqueta verde o roja para cada uno de ellos. Cuando realizamos una búsqueda en el navegador nos aparecerá junto a la noticia un icono con el escudo protector de NewsGuard en color verde si es confiable o en color rojo si no lo es.

Además, un equipo de analistas de NewsGuard opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana para identificar a los proveedores de noticias poco fiables entre los sitios que NewsGuard aún no ha evaluado y advertir a los usuarios de Internet sobre ellos en tiempo real.

También permite añadir nuestro blog o canal de noticias a NewsGuard, para que aparezca como un canal confiables o no, según su naturaleza. Simplemente vamos a la parte superior derecha del navegador picamos en el icono de NewGuard y nos dice “Submmit this site for review by NewGuard”, simplemente aceptamos para que el sitio sea evaluado por la empresa, y a parezca en rojo o en verde.

La extensión ya está disponible para noticias procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, y tiene previsto extender su radio de acción a otros países para servir a los miles de millones de personas de todo el mundo que leen y reciben noticias en línea. Su objetivo es dar a todos la información que necesitan para estar mejor informados sobre las fuentes de noticias en las que pueden o no pueden confiar. Si bien muchas personas se muestran escépticos ante estos servicios, cuestionando los sesgos ideológicos de los evaluadores o la presión institucional respecto a las calificaciones de los inversionistas externos. A lo que la empresa argumenta que siempre existirán sesgos, pero que la herramienta no censura ni filtra el contenido; sino que pretenden conectar a los usuarios con información confiable en el contexto de la búsqueda, finalmente es el usuario el que decide.