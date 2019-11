Reimaginando la biblioteca universitaria

Lewis, David W. (2019). “Reimagining the academic library: What to do next. Review article”. El profesional de la información, v. 28, n. 1, e280104. https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.04

Texto completo

Este artículo revisa las conclusiones del libro del autor en 2016, “Reimaging the academic library” y considera los cambios en la comunicación académica y las bibliotecas universitarias que han tenido lugar desde su publicación. Se ofrecen recomendaciones para alterar la práctica de las bibliotecas individuales. Se aborda en profundidad el problema de la creación de una infraestructura abierta e integrada controlada por la comunidad, especialmente el problema de la acción colectiva que la comunidad bibliotecaria debe superar.

Las bibliotecas universitarias están en medio de una proceso de cambio significativo. Los bibliotecarios y los administradores universitarios saben que deben cambiar, pero no están seguros de cómo hacerlo. Los cuestiones esenciales de lo que debe cambiar están claros, pero la imagen completa es difícil de comprender.

El objetivo es explicar hacía dónde deben ir las bibliotecas universitarias y cómo llegar. Su enfoque principal está en las colecciones, ya que esta es el área con la mayor oportunidad de cambio y es el impulsor del mayor costo de la biblioteca. Lewis proporciona un marco accesible para pensar cómo la práctica de la biblioteca necesita ajustarse en el entorno digital.