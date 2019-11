Panorámica de la publicación abierta de monografías

“It’s a Movement, Not a Club”: TOME in the Growing Landscape of

Open Monograph Publishing. Washington, DC; TOME Meeting, 2019

Informe sobre la reunión de TOME organizada por la Association of American Universities (AAU), la Association of Research Libraries (ARL) y la Association of University Presses (AUPress) en Washington, DC, el 22 de julio de 2019. Informe publicado el 5 de septiembre de 2019.

TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem), lanzado en 2017 a través de una colaboración entre la Association of American Universities (AAU), la Association of Research Libraries (ARL) y la Association of University Presses (AUPress). Uno de los objetivos era abordar un problema de “free-rider”: el profesorado de prácticamente todas las universidades y colegios de investigación debe publicar libros académicos para la titularidad y la promoción, pero en Estados Unidos sólo hay unas 125 imprentas universitarias. Además, el mercado de las monografías se está reduciendo, ya que los presupuestos de las bibliotecas se dedican cada vez más a las revistas. En el marco de TOME, las instituciones participantes conceden subvenciones de 15.000 dólares para apoyar monografías escritas por su profesorado. Los editores pueden aplicar estas subvenciones a libros elegibles, aprobados a través de los procesos habituales de revisión editorial y de pares, y publicar ediciones de la OA. A julio de 2018, participan 14 instituciones y 61 imprentas, con aproximadamente 30 títulos aceptados. TOME debe crecer si se quiere resolver el problema del free-rider.