¿Los artículos publicados en revistas depredadoras están siendo citados en la literatura científica legítima?

Predatory Journals in the Legitimate Scientific Literature By Rick Anderson Scholarly Kitchen 28/10/2019

Para comprobar de que modo se están citando los artículos de revistas depredadoras en la literatura científica, se analizaron siete revistas que habían revelado su naturaleza depredadora cuando, cada una de las cuales había demostrado claramente que la revista en cuestión (a pesar de sus afirmaciones públicas de rigor revisado por pares) publicará a cambio del pago de los cargos de procesamiento de artículos, o asumirá como editor a alguien sin cualificación.

Posteriormente se buscaron las citas de artículos publicados en estas revistas en tres grandes agregadores de artículos científicos:

The Web of Science, que afirma indexar más de 90 millones de documentos.

La base de datos ScienceDirect de revistas y libros publicados por Elsevier, que afirma incluir más de 15 millones de publicaciones.

PLOS ONE, un megaproyecto de acceso abierto que ha publicado unos 200.000 artículos en su historia.

Las búsquedas se realizaron en agosto de 2018 y luego se repitieron en octubre de 2018 como control. En todos los casos, los resultados de octubre fueron iguales o ligeramente superiores.

Cuando se buscó en Web of Science, Science Direct y PLOS ONE citas de artículos publicados en estas siete revistas, dos de las siete revistas depredadoras nunca habían sido citadas por artículos de esas plataformas. De estas plataformas, la que contenía la menor cantidad de citas a revistas depredadoras fue PLOS ONE (en la que no hubo citas a revistas depredadoras excepto a la Revista E, que fue citada en 17 artículos PLOS ONE, aunque ninguno de estos artículos citados fue publicado en la Revista E después de su venta en 2014).

Elsevier ScienceDirect contenía 61 citas a la Revista E en total, 31 de ellas desde la venta. Sin embargo, de esos 31 artículos en las revistas de Elsevier, 26 citaron artículos de pre-venta en la Revista E; en dos casos sólo los resúmenes estaban disponibles en línea, lo que hacía imposible determinar las fechas de publicación de los artículos citados; en tres casos, las citas eran de artículos de post-venta. En otras palabras, sólo 5 artículos en las revistas de Elsevier, como mucho, fueron encontrados citando artículos de la Revista E que fueron publicados después de su venta. El resultado más preocupante fue que Web of Science contenía 40 citas de artículos de postventa publicados en el Journal E.

En cualquier caso, la tabla de arriba representa una buena noticia: las revistas depredadoras bajo examen rara vez han sido citadas en publicaciones legítimas indexadas por estos grandes compendios de literatura académica y científica.

Otro contexto en el que deben considerarse estos datos es el de la propia producción de las revistas depredadoras: por ejemplo, una de ellas tuvo el 36% de sus artículos publicados citados en una literatura académica general; otra tuvo el 25% de sus artículos citados. La Revista E ha tenido sólo el 6% de sus artículos de post-venta citados en la literatura legítima – sin embargo, como muestra la Figura 2, dada la prodigiosa producción de esta revista durante los dos años bajo examen, ese pequeño porcentaje representa el mayor número de artículos citados.

Y es importante tener en cuenta que este estudio examinó sólo siete de las revistas depredadoras de las más de 12,000 publicaciones de este tipo en el mercado.

En conclusión: los datos de este estudio de siete de las revistas más claramente depredadoras demuestran la capacidad de dichas revistas para contaminar el discurso científico y académico. Esto es claramente un problema.

Sin embargo, quedan otras cuestiones importantes por resolver. Estos incluyen

¿Cuál es la magnitud real del problema? ¿Qué porcentaje de los artículos publicados por las aproximadamente 12.000 revistas depredadoras que operan actualmente representan una investigación tan profundamente defectuosa que habría sido rechazada por los editores y revisores competentes?

De esos artículos fundamentalmente defectuosos, ¿cuántos se citan en publicaciones legítimas? ¿Cuál es el impacto del problema en el mundo real? ¿Hasta qué punto la mala ciencia, disfrazada de buena ciencia, socava la calidad del discurso científico, la formación de políticas y la atención médica?

Se trata de cuestiones urgentes que requieren una mayor investigación.