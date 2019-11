La Biblioteca Nacional de los Países Bajos está experimentando con inteligencia artificial para describir automáticamente las publicaciones

“Exploration Possibilities: Automated Generation Of Metadata” National Library of the Netherlands, 2019.

En los últimos meses, un equipo de empleados de la Biblioteca Nacional de los Países Bajos (KB), junto con investigadores de diferentes universidades, ha explorado las posibilidades de describir automáticamente las publicaciones. Los resultados provisionales de esa exploración ahora están disponibles en un documento técnico.

Mientras los bibliotecarios han estado describiendo libros manualmente durante décadas, varias bibliotecas ahora están experimentando con métodos para crear metadatos automáticamente.

Gracias al creciente volumen de publicaciones en formato electrónico y al aumento de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) como el aprendizaje automático, se da una posibilidad cada vez mayor para que los ordenadores interpreten textos electrónicos y ayuden a los bibliotecarios al describir publicaciones.

Durante el webinar de LIBER, Martijn Kleppe, jefe de investigación de la Biblioteca Nacional de los Países Bajos (KB) enfatizó las lecciones aprendidas y aconsejó a los colegas que estaban considerando experimentar con técnicas de IA para describir automáticamente las publicaciones.

En el libro blanco ‘Explorando posibilidades de generación automatizada de metadatos’, los autores presentan los resultados de sus primeras exploraciones.