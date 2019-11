Las bibliotecas públicas responden a la crisis de opioides con sus comunidades

Public Libraries Respond to the Opioid Crisis with Their Communities (Summary Report and Case Studies From OCLC Research). Ohio : OCLC, 2019

Texto completo:

Informe resumido

Estudios de casos

A medida que el impacto de la epidemia de opioides se siente en las comunidades de los Estados Unidos, las bibliotecas públicas eligen ser parte de la respuesta comunitaria. Con fondos del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas , y en asociación con la Asociación de Bibliotecas Públicas (PLA), OCLC está compartiendo conocimientos y recursos que ayudarán a las bibliotecas públicas y sus Los socios comunitarios desarrollan estrategias efectivas para abordar la epidemia de opioides en Estados Unidos.

Ocho bibliotecas públicas y sus respectivos socios comunitarios participaron en este estudio de investigación, que se basa en entrevistas con el personal de la biblioteca, los miembros de la junta de la biblioteca, el personal de las organizaciones asociadas de la comunidad y los miembros de la comunidad.

Esta investigación mostró los siguientes resultados principales de las actividades de respuesta de las bibliotecas: