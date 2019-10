Las mega-revistas de acceso abierto pierden impulso a medida que madura el modelo de publicación

Open-access megajournals lose momentum as the publishing model matures

Sep. 10, 2019

Cuando PLOS ONE debutó en 2006, sus fundadores declararon que transformaría la publicación científica. Fue la primera revista multidisciplinaria, de gran volumen y acceso abierto que publicó ciencia técnicamente sólida sin tener en cuenta la novedad. Cinco años más tarde, Peter Binfield, entonces su editor, pronosticó que para 2016, el 50% de todos los artículos científicos aparecerían en 100 de estas “megorrevistas”.

Con sede en San Francisco, California, PLOS ONE creció hasta convertirse en la revista más grande del mundo, publicando más de 30.000 artículos en su apogeo en 2013 y generando más de una docena de imitadores, pero las mega-revistas se han quedado muy lejos de los objetivos de Binfield. De 2013 a 2018, la producción de PLOS ONE cayó un 44%. Otro megajournal, Scientific Reports, superó a PLOS ONE en tamaño en 2017, pero su número de artículos disminuyó en un 30% al año siguiente, según datos de la base de datos Scopus del editor Elsevier. El crecimiento de las nuevas mega-revistas no ha compensado los descensos. En 2018, PLOS ONE, Scientific Reports, y 11 mega-revistas más pequeñas publicaron colectivamente alrededor del 3% del total de los documentos mundiales.

PLOS ONE y los informes científicos también han disminuido en otras medidas de rendimiento. La velocidad de publicación, un punto clave al principio, ha caído. Y un estudio publicado en agosto mostró que con ciertas medidas basadas en citas, la conexión de las revistas con la vanguardia de la ciencia se ha desgastado.

“Los editores de Megajournal claramente aún no han persuadido a muchos investigadores de que su enfoque añade un valor significativo al ecosistema de las comunicaciones académicas”, escribieron el científico Stephen Pinfield, de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, y sus colegas, en un estudio realizado en julio en la revista Journal of Documentation.

Pero las mega-revistas siguen ocupando un nicho único e importante en la publicación científica, dicen algunos analistas. Debido a que su tasa de aceptación es alta -alrededor del 50% de los manuscritos presentados- y no insisten en la novedad, permiten a los autores publicar hallazgos valiosos, como estudios de replicación y resultados negativos, que de otro modo podrían ser rechazados por las revistas selectivas tradicionales. Siguen siendo pertinentes como una opción para los autores europeos cuyos financiadores tienen previsto exigir que sus trabajos sean de libre lectura en el momento de su publicación. Y las tasas de publicación de las megajournals: 1595 dólares por artículo en PLOS ONE, para ejemplo: se mantienen bajas en comparación con revistas de acceso abierto más selectivas, como Nature Communications y Science, la revista hermana de acceso abierto, Science Advances, que cobra 4.500 dólares.

La caída de la producción se debe a la disminución de los envíos. En Scientific Reports, los autores presentaron menos manuscritos después de una caída en su factor de impacto, una medida de las citas por artículo, dice James Butcher, vicepresidente de revistas de su empresa matriz, Nature Research en Londres. La métrica, que muchos autores siguen de cerca, por lo general disminuye cuando una revista se expande rápidamente, como lo hacían los Scientific Reports hasta hace poco.

Joerg Heber, redactor jefe de PLOS ONE, dice que su disminución en las presentaciones se debe a la creciente competencia de las revistas de acceso abierto más recientes. PLOS ONE ha añadido nuevos servicios para atraer a más autores, incluyendo la publicación de los comentarios de los revisores.

Mientras tanto, las mega-revistas han perdido una fuente de atracción: la publicación rápida. Al principio, PLOS ONE y Scientific Reports publicaron los artículos un promedio de 3 meses después de su presentación, en comparación con el promedio de las revistas tradicionales de alrededor de 5 meses. Pero para 2018, el retraso de PLOS ONE había aumentado a 6 meses y el de Scientific Reports a 5 meses, según un estudio de 2018 en Online Information Review. Tanto Heber como Butcher culpan a las dificultades logísticas de manejar grandes volúmenes y dicen que han mejorado el personal y las operaciones para reducir los retrasos.

Tal vez más preocupante: Según un estudio de Petr Heneberg, de la Universidad Carolina de Praga, a medida que los volúmenes editoriales han disminuido, también lo han hecho las conexiones de las mega-revistas con las fronteras de la ciencia. Examinó la frecuencia con la que los artículos de 11 megajournals citaban los artículos recientemente publicados en cada una de las tres revistas selectivas de alto nivel -Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences y Science-. También analizó lo contrario: la frecuencia con que los artículos de las tres revistas selectivas citaban artículos en las mega-revistas. Para PLOS ONE, ambas medidas cayeron significativamente entre 2008 y 2016, acercándose a cero, informó Heneberg en la edición de agosto de Scientometrics. También se desplomaron otras citas de las mega-revistas a las tres revistas de élite.

Heber dice que el estudio de Heneberg es demasiado limitado para ser significativo. Por ejemplo, dice que PLOS ONE ha publicado recientemente más investigaciones clínicas, un tema que no aparece a menudo en las tres revistas más valoradas.

Aunque las mega-revistas fundadoras han perdido impulso, otras más selectivas o especializadas están prosperando. En los últimos años han crecido rápidamente tres mega-revistas centradas en la disciplina: Medicine, de la editorial Wolters Kluwer; BMJ Open; y IEEE Access. Las revistas de acceso abierto como Nature Communications y Science Advances, que consideran la novedad de los artículos, también se han expandido, señala Cassidy Sugimoto, de la Universidad de Indiana en Bloomington, coautora de un próximo estudio de dichas revistas. “Para mí, eso no demuestra que las mega-revistas se están muriendo”, dice, sino que sugiere que su carácter pionero ha conducido a una mayor diversidad de opciones de publicación útiles.