El movimiento maker y la educación infantil: estado actual y oportunidades de participación

Brie Lindsey and M. Daniel DeCillis. The Maker Movement and K-12 Education: Current Status and Opportunities for Engagement in California: An Emerging Topic Report prepared by the California Council on Science and Technology. Sacramento: California Council on Science, 2017

Texto completo

El movimiento Maker, un esfuerzo en gran medida popular para establecer espacios donde los participantes puedan usar una variedad de herramientas de diseño y fabricación, se ha convertido en un foco de interés para las instituciones educativas en todos los Estados Unidos en los últimos años. Aunque el el movimiento de bricolaje tiene una larga historia, el makerspace en su forma actual (tal y como se define a continuación) se originó en el entorno de la educación superior. Por lo tanto, no es de extrañar que las universidades de todo el país lo estén adoptando. En 2015, California Community College System, interesado en desarrollar una red más sistemática de estos espacios de aprendizaje de duración indefinida, solicitó que el Consejo de Ciencias de California (California Council on Science and La tecnología (CCST) ayuda a informar sus esfuerzos. La CCST publicó una guía para el Colegios comunitarios en 2016, seguido de una serie de simposios regionales dirigidos a Informar a los colegios comunitarios sobre los requisitos de planificación y funcionamiento. en sus propios campus.

Sin embargo, la promesa de la educación del creador no se limita a la educación superior. En los últimos años, las escuelas K-12 han comenzado a explorar sus conexiones con el movimiento Makers. Se ha realizado un trabajo considerable sobre los aspectos prácticos de la implementación de makerspaces a nivel escolar; el enfoque se centra especialmente en la logística de makerspace. Pero las discusiones académicas sobre los espacios de creación y el impacto de los estudiantes en el nivel K-12 tienen en general Sin embargo, los profesores de primaria y secundaria han demostrado un considerable interés en los espacios de fabricación; una encuesta realizada en 2016 a cerca de 500 educadores con experiencia o interés en el espacio del fabricante, se encontró que más del 60% se enseña en el nivel escolar.

Las preguntas que este informe pretende responder son:

– ¿Cómo surgió la idea de los espacios de fabricación de bibliotecas escolares?

– ¿Por qué los educadores de las escuelas están tan entusiasmados con la fabricación?

– ¿Cómo se ven los espacios de los fabricantes en los ambientes escolares?

– ¿Cómo se conectan los espacios escolares con la educación superior?

– ¿Qué oportunidades pueden existir para construir sobre este compromiso?