El pequeño libro del plagio: qué es y cómo evitarlo

The little book of. plagiarism. what it is and how to avoid it. 6th edition, September Stirling: University of Stirling, 2018

Este breve folleto está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender mejor lo que es el plagio, y sugiere estrategias para evitarlo. Todo el mundo en la educación sabe que el plagio es algo que hay que evitar, pero no todo el mundo está seguro de lo que es. Este breve folleto está diseñado para ayudarle a comprender mejor lo que es el plagio, e igualmente importante, cómo puede desarrollar prácticas para evitarlo.