El grupo de trabajo de acceso abierto del MIT publica recomendaciones finales

Recommendations of the Ad Hoc Task Force on Open Access to MIT’s Research. MIT, 2019

Texto completo

El Grupo de trabajo especial sobre acceso abierto a la investigación del MIT ha publicado sus recomendaciones finales, que tienen como objetivo apoyar y aumentar el intercambio abierto de publicaciones, datos, software y materiales educativos del MIT.

Las recomendaciones incluyen la ratificación de un conjunto de principios de todo el Instituto para la ciencia abierta y la erudición abierta, que afirman el mayor compromiso del MIT con la idea de que la erudición y su difusión deben permanecer en manos de los investigadores y sus instituciones. Las bibliotecas del MIT están trabajando con el equipo de trabajo y el Comité del Sistema de Bibliotecas para desarrollar un marco para las negociaciones con los editores basado en estos principios.