Los makerspaces desarrollan la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad del diseño de los niños.

Bower, M., Stevenson, M., Falloon, G., Forbes, A., Hatzigianni, M. (2018). Makerspaces in Primary School Settings – Advancing 21st Century and STEM capabilities using 3D Design and 3D Printing. Sydney, Australia: Macquarie University.

Texto completo

Un nuevo estudio muestra que los espacios de creación desarrollan la creatividad, el pensamiento crítico, el diseño de los niños…. El proyecto Makerspaces in Primary School Settings pretendía examinar cómo las actividades de los creadores que utilizan el diseño en 3D y la tecnología de impresión en 3D podían mejorar los resultados de aprendizaje y enseñanza

Los makerspaces han sido ampliamente defendidos como una forma de desarrollar las habilidades STEM y las habilidades básicas. Sin embargo, hasta ahora, ha habido poca investigación que atestigue los resultados de aprendizaje y enseñanza posibles con los espacios de creación, particularmente para los estudiantes más jóvenes.

Un nuevo estudio de investigación de una universidad australiana sobre los espacios de fabricación en la escuela primaria revela la convincente evidencia de los beneficios de este tipo de aprendizaje para los educadores de primaria. El informe final del estudio de investigación de 282 páginas fue elaborado por investigadores del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Macquarie -el Profesor Asociado Matt Bower, el Dr. Michael Stevenson, el Profesor Garry Falloon, la Dra. Anne Forbes y la Dra. Maria Hatzigianni- y publicado en septiembre de 2018.

Desde agosto de 2017 hasta julio de 2018, el Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Macquarie se asoció con el Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur, la Escuela Pública Carlingford West, la Escuela Pública Parramatta East, la Escuela Pública Oatlands y Makers Empire para un proyecto de investigación sobre la pedagogía de los creadores en las escuelas primarias.

El estudio de investigación examinó cómo las actividades de los fabricantes que utilizan el diseño en 3D y la tecnología de impresión en 3D podrían mejorar los resultados de aprendizaje y enseñanza: los profesores de las escuelas participantes emprendieron el curso de desarrollo profesional Makers Empire Learning by Design y los estudiantes participantes utilizaron el software de modelado en 3D de Makers Empire.

El informe del estudio de investigación recientemente publicado reveló que los espacios de creación pueden ser muy eficaces para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento de diseño y las habilidades digitales de los niños.

Los estudiantes estaban muy comprometidos con la tecnología 3D, y la idea de resolver los desafíos de diseño genuinos – ayudó a aumentar su confianza y resistencia cuando se enfrentan a los problemas, en particular para los estudiantes menos capaces.

De una manera diferente, el estudio de investigación mostró que los profesores se sintieron más cómodos con la tecnología, y más colaboradores y flexibles en su enseñanza. Los 24 profesores que participaron en el grupo de enfoque expresaron su deseo de integrar los espacios de fabricación basados en el diseño en 3D en sus futuras clases.

LAS SEIS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué aprenden los estudiantes cuando emprenden actividades de creación?

2. ¿Cómo influyen las actividades de los creadores que utilizan la tecnología 3D en las habilidades de pensamiento de diseño de los estudiantes?

3. ¿Qué apoya y limita el aprendizaje en las actividades de los creadores?

4. ¿Cómo influyen las actividades del fabricante que utilizan la tecnología 3D en la motivación, el compromiso, la autoeficacia y las intenciones futuras de los estudiantes?

5. ¿Cómo se puede desarrollar la capacidad de los profesores para integrar procesos de pensamiento de diseño a través de pedagogías basadas en la creación a través de un programa de aprendizaje profesional mixto?

6. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a los profesores para que desarrollen sus capacidades pedagógicas?