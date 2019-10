Ciencia abierta, sistemas y entornos de información: del acceso a las buenas prácticas de investigación

Ciência aberta, sistemas e ambientes de informação: do acesso às boas

práticas de pesquisa / Gildenir Carolino Santos, Valéria dos Santos

Gouveia Martins (organizadores). – Campinas, SP: Ed. NE-SBU, 2019.

Texto completo

Este libro, “Open Science, Information Systems and Environments: from the acceso a las buenas prácticas de investigación”, organizado por Gildenir C. Santos y Valéria Santos G. Martins (bibliotecarios e investigadores), dedicado al área de bibliotecas universitarias, es una colección de importantes, actuales y a la organización y gestión de la información científica. La calidad del enfoque desarrollado en la publicación también se deriva de del grupo de autores reunidos. Un grupo de expertos formado por bibliotecarios, archiveros, profesores universitarios, investigadores, editores científico.