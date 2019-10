Bibliotecas y noticias falsas: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?

Sullivan, M. C. (2019). Libraries and Fake News: What’s the Problem? What’s the Plan?. Communications in Information Literacy, 13 (1), 91-113. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2019.13.1.7

Este artículo examina la respuesta de la ciencia bibliotecaria y de la información (LIS) a los problemas de noticias falsas y desinformación desde las elecciones presidenciales de 2016 hasta finales de 2018, centrándose en la forma en que los bibliotecarios y otros profesionales de la información en Estados Unidos han articulado los problemas y los caminos a seguir para combatirlos. Además, el artículo intenta ubicar la respuesta del LIS en un programa interdisciplinario de investigación de desinformación más amplio, proporcionar comentarios sobre la respuesta en vista de ese programa de investigación, y establecer tanto una posible agenda de investigación para el campo como los próximos pasos prácticos para los educadores antes de las elecciones de 2020.