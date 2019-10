Ciencia Abierta, el reto de la transparencia

Rentier, Bernard. Open Science, the challenge of transparency. Royal Academy of Sciences, Letters and Fine Arts of Belgium, 2019

Una nueva forma de concebir la investigación científica, la Ciencia Abierta, nació con la revolución informática. Tras el acceso abierto (libre acceso del público a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos), acompaña al gran ideal de transparencia que invade todas las esferas de la vida de la sociedad. Este libro describe sus orígenes, perspectivas y objetivos. También revela los obstáculos y barreras debidos al beneficio privado y al conservadurismo académico.

Bernard Rentier es virólogo belga, miembro asociado de la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica, en la clase “Tecnología y Sociedad”. Es Vicepresidente Primero del Consejo Federal Belga de Política Científica. Tras una carrera internacional como investigador, fue nombrado vicerrector (1997-2005) y luego rector de la Universidad de Lieja (2005-2014).

Ha establecido un repositorio institucional de publicaciones científicas con un mandato que se ha convertido en un famoso modelo de Acceso Abierto y actualmente está trabajando para promover la Ciencia Abierta en todas sus implicaciones para la investigación y los investigadores.