¿Qué pasaría si las plataformas de redes sociales fueran más como bibliotecas?

Kalev Leetaru . What If Social Media Platforms Were More Like Libraries? – Forbes, 2019

Las plataformas de redes sociales priorizan hablar sobre escuchar, global sobre local, individual sobre comunidad, velocidad sobre precisión, compartir sobre comprensión. Las bibliotecas priorizan la lectura, enfatizan una base local globalmente consciente, fomentan la comunidad, priorizan la comprensión basada en evidencia y rastrean sus raíces hasta la contemplación silenciosa. ¿Qué pasaría si las plataformas de redes sociales se adaptaran para parecerse más a las bibliotecas con su énfasis en el aprendizaje y menos a los juegos de gritos del patio de la escuela actual?

La Web ha sido descrita durante mucho tiempo como la Biblioteca 2.0, una reencarnación digital de los centros de conocimiento que han impulsado a la sociedad durante mucho tiempo. Sin embargo, las bibliotecas se basan en los conceptos de curaduría y custodia. Un teórico de la conspiración de papel de aluminio no tendrá su libro autoeditado de curas médicas mágicas en el mismo estante como un trabajo de referencia de la Clínica Mayo. Los libros de ficción se archivan en un lugar completamente diferente al de la no ficción. Las obras de referencia están separadas de los artículos de opinión.

Las redes sociales eliminan todas estas distinciones, uniendo cualquier cosa y todo sin ninguna capacidad de distinguir los hechos de la ficción, la evidencia de la opinión.

Lo más importante, las redes sociales enfatizan hablar en lugar de escuchar.

En las redes sociales, no hay recompensas por consumir tranquila y cuidadosamente el contenido de los demás. El único reconocimiento proviene de gritar la propia opinión desinformada al mundo.

En marcado contraste, las bibliotecas tratan sobre investigación, aprendizaje, fuentes confiables y contemplación silenciosa. El contenido está claramente separado por género, lo que significa que la opinión personal y los relatos ficticios están físicamente delineados a partir de obras de referencia y documentales basados ​​en evidencia.

Las bibliotecas son principalmente lugares diseñados para el consumo en lugar de la producción. Por lo general, una biblioteca no es el lugar a donde ir para transmitir sus pensamientos al mundo. Pocas bibliotecas están equipadas para publicar libros. Son lugares donde uno llega a consumir la sabiduría, las reflexiones y el entretenimiento de los demás.

También son lugares donde las comunidades se unen y se fortalecen los lazos que unen a las personas. Los programas comunitarios, las salas de reuniones, las etapas de actuación, los espacios para fabricantes, los rincones de los niños y muchas otras iniciativas significan que las bibliotecas son en parte repositorios de conocimiento y en parte centro comunitario. Son un lugar donde los vecinos se ponen al día y los extraños se encuentran.

Las bibliotecas son lugares donde llegamos a iluminarnos y entretenernos.

Las bibliotecas son, en muchos sentidos, lo contrario de las redes sociales.

¿Qué pasaría si las plataformas de redes sociales fueran más como bibliotecas?

Enfatizarían escuchar sobre hablar. Comunidad sobre el individuo. Local sobre global. También delinearían claramente los hechos de la ficción, la opinión de la evidencia, utilizando mecanismos de interfaz para ayudar a los usuarios a separarlos tanto como lo han hecho las bibliotecas durante mucho tiempo.

De hecho, las plataformas sociales están comenzando a girar hacia la comunidad, con Facebook colocando el concepto de comunidad como elemento central para su futuro. Las plataformas están comenzando a enfatizar la proximidad geográfica y los lazos de amistad en la información emergente. También están explorando herramientas como asociaciones de verificación de hechos para distinguir los hechos de la ficción, aunque solo en respuesta a falsedades en lugar de como un mecanismo proactivo de catalogación.

Sin embargo, lo más importante es que aún no abordan su prioridad de hablar sobre escuchar. Hasta que esto se resuelva, lucharán para resolver problemas relacionados con la propagación de falsedades que giran en torno a priorizar la velocidad sobre la precisión.

Al final, en lugar de aceptar las plataformas sociales de hoy como la forma inevitable de comunicación global, vale la pena pensar qué pasaría si fueran un poco más como las bibliotecas.