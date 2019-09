Mapeo de relaciones derivadas de RDA a BIBFRAME 2

Zapounidou, S., M. Sfakakis, et al. “Mapping Derivative Relationships from RDA to BIBFRAME 2.” Cataloging & Classification Quarterly vol., n. (2019). pp. 1-31. https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1650152

La interoperabilidad semántica entre los modelos de Descripción y Acceso de Recursos (RDA) y BIBFRAME es de gran interés para la comunidad bibliotecaria. En este contexto, este trabajo investiga el mapeo de entidades centrales, relaciones inherentes y derivadas de RDA a BIBFRAME, y propone reglas de mapeo evaluadas utilizando dos conjuntos de datos de oro. Los resultados indican que las entidades principales de RDA y las relaciones inherentes pueden ser mapeadas exitosamente a BIBFRAME usando la propiedad bf:hasExpression, mientras que la extensión de bf:hasExpression como transitiva simplifica las representaciones de BIBFRAME. Además, el mapeo de las relaciones derivadas entre RDA Expressions tuvo éxito, con pérdida de especificidad en los casos de no traducción. El mapeo de las relaciones derivadas entre los trabajos de RDA produjo bf:hasDerivative ocurrencias en BIBFRAME.