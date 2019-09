Una biblioteca de 90 metros cuadrados hecha a partir de un contenedor está teniendo un gran impacto en la alfabetización temprana

Tiny but Mighty: A 320-square-foot library is having a big impact on early literacy

By Macey Snelson | American libraries September 3, 2019

La Biblioteca del Distrito de Bibliotecas de Meridian (Idaho) fue construida a partir de un contenedor de transporte reciclado. Una biblioteca pequeña en tamaño pequeño, pero con impacto ha sido enorme.

The Tiny Library nació del deseo de asociarse con otras organizaciones comunitarias en materia de educación, recreación y recursos de salud y para atender las necesidades de alfabetización de los niños recién de hasta los 5 años de edad. Idaho es uno de los cuatro estados del país que no financia la enseñanza preescolar; además, la asistencia al jardín de infancia no es obligatoria. Aunque las sucursales de MLD y el servicio completo de bibliobuses fueron proactivos para llegar a los usuarios con programas de alfabetización temprana.

Como no había fondos disponibles para construir una sucursal, hubo de ser creativos. (En Idaho, la ley estatal prohíbe a los distritos de bibliotecas usar los ahorros operativos para nuevas construcciones.) En el verano de 2017, se concibió instalar una pequeña biblioteca con un contenedor de transporte de mercancías, con la ayuda de una subvención del Meridian Community Recycling Fund, que estaba dentro del presupuesto y no dependía de un impuesto o fianza. Después de recibir la la ayuda, la idea se hizo realidad, y en enero de 2018 inicio su andadura.

La biblioteca fue diseñada para ser verdaderamente adaptable y para adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Rápidamente se concibió que se necesitaba que todo lo que había dentro de la biblioteca fuera polivalente, ligero y móvil. Se necesitaría mucha luz natural para eliminar la sensación de agobio y una manera de reconfigurar rápidamente el espacio de la sala para poder albergar ciertos programas o acomodar a más visitantes.

Las familias vienen a leer, interactuar y buscar información sobre habilidades de alfabetización temprana proporcionada por un personal capacitado. La asistencia a la hora de los cuentos a menudo está llena, y los programas son animados con música, baile y juegos. Los niños se involucran con libros seleccionados específicamente para su etapa de aprendizaje, y los padres dicen que el diseño brillante y adaptable del espacio les permite a sus hijos explorar mejor. Los bebés han dado sus primeros pasos dentro de las paredes de Tiny Library y los abuelos vienen a disfrutar de los proyectos STEAM con sus nietos.