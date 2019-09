Siete lecciones sobre la reducción de la brecha digital

Disconnected: Seven Lessons on Fixing the Digital Divide. Kansas: The Federal Reserve Bank of Kansas City, 2019

Texto completo

Disconnected: Seven Lessons on Fixing the Digital Divide es un nuevo informe del Banco de la Reserva Federal de Kansas City que se puedes descargar gratuitamente y que se centra en el acceso de banda ancha, el impacto económico y las soluciones para que las comunidades reduzcan la brecha digital. Sólo el 53% de los adultos con ingresos inferiores a 30.000 dólares tienen banda ancha en casa, y casi el 68% de las personas sin banda ancha en casa viven en comunidades rurales. El informe está dirigido a personas no expertas para proporcionarles una comprensión holística de la brecha digital.