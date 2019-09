La ciencia abierta no siempre está abierta a todos los científicos

Illustration by Tom Dunne.

Christie Bahlai, Lewis J. Bartlett, Kevin R. Burgio, Auriel M. V. Fournier, Carl N. Keiser, Timothée Poisot, Kaitlin Stack Whitney. Open Science Isn’t Always Open to All Scientists: Current efforts to make research more accessible and transparent can reinforce inequality within STEM professions. American Scientifics Vol. 10, n. 2 (2019)

Texto completo

En 2017, el Instituto Neurológico y el Hospital de Montreal abrieron el acceso a todas sus imágenes cerebrales, demografía clínica e información de ADN, convirtiéndose en el mayor repositorio abierto de tales datos en el mundo. Este movimiento puede parecer desconcertante en un campo tan competitivo como la investigación biomédica, pero el razonamiento en su anuncio fue simple: “Nos damos cuenta de que no podemos hacerlo todo solos.”

Este cambio es uno de los más recientes en el movimiento de la ciencia abierta, que ha crecido desde sus orígenes populares para cambiar nuestras instituciones científicas más influyentes. De hecho, la Comisión Europea y otras importantes organizaciones de financiación han anunciado planes para exigir la publicación de acceso abierto para todos los receptores de financiación, una política que podría alterar drásticamente la forma en que miles de científicos realizan y comparten su trabajo.

La ciencia abierta, un movimiento global hacia la apertura en la investigación científica, trata fundamentalmente de la responsabilidad y la transparencia de la empresa científica. En lugar de mantener los datos y materiales (e ideas) dentro de los confines de los laboratorios de investigación académica, la ciencia abierta invita a cualquiera a observar, contribuir y crear. Los investigadores académicos forman parte de una sociedad compuesta en su mayoría por no científicos que financian, participan, se benefician y, en algunos casos, son los sujetos de su investigación. En el corazón del movimiento de la ciencia abierta está la convicción de que la investigación en todos los campos, desde las ciencias físicas hasta las humanidades, debe llevarse a cabo en diálogo con la sociedad, una responsabilidad que predice la “apertura” como el principio organizador central de las prácticas científicas.

Sin embargo, históricamente la cultura de la ciencia ha sido un esfuerzo solitario y a menudo reservado. Impulsadas inicialmente por la falta de conectividad (como los científicos que trabajan aislados en laboratorios), a medida que la ciencia se fue convirtiendo en una actividad más importante, las prácticas científicas “cerradas” continuaron por costumbre, pero también debido a un creciente sentido de competencia entre los científicos, ya sea por la escasez de recursos o por el deseo de hacer un nuevo descubrimiento antes que un competidor. Debido a que la ciencia tradicionalmente ha recompensado sólo a los científicos que son los primeros en descubrir ideas y publicar hallazgos, existe resistencia a pasar de las prácticas “cerradas” que protegen el secreto de las ideas a un paradigma que afirma que la apertura y el intercambio serán recompensados.

Debido a que la ciencia abierta es canicalizada por sus practicantes como una llamada noble y desinteresada, muchos de sus proponentes pueden ser demasiado rápidos para descartar esta resistencia. Como científicos en ejercicio y como defensores de una ciencia abierta, responsable y accesible, deseamos examinar este retroceso en serio: la ciencia abierta está construida sobre los mismos cimientos que la ciencia misma, y hereda muchas de las barreras sistemáticas que ya existen en la ciencia convencional.

Debido a que la adopción de prácticas abiertas tiene consecuencias de largo alcance sobre lo que se reconoce como buena ciencia y lo que permite el progreso de una carrera científica, necesitamos rechazar la respuesta reaccionaria de asumir que la ciencia abierta no tiene riesgos. Esperamos que la comprensión de las barreras que hemos experimentado nosotros y otros investigadores en las primeras etapas de la carrera pueda ayudar a los defensores de las ciencias abiertas a empatizar con las limitaciones bajo las cuales muchos científicos operan y trabajan para encontrar soluciones que comprendan el contexto social en el que se encuentra la ciencia.

La ciencia abierta sólo podía surgir como respuesta al cambio tecnológico transformador y a la conectividad web. Antes de la llegada de Internet, la ciencia se realizaba en condiciones relativamente aisladas: Los documentos científicos se limitaban a ser distribuidos por las bibliotecas universitarias, no era práctico compartir datos en bruto, los métodos computacionales sólo podían realizarse en instalaciones especializadas y, por lo general, una persona necesitaba ser miembro de una comunidad universitaria para tener acceso a la ciencia (o a los científicos). La tecnología de Internet y de la computación eliminó tales restricciones sobre el intercambio, la apertura y la colaboración; de hecho, esta columna esta escrita colectivamente desde ocho instituciones en tres países, lo cual fue posible gracias a estos avances en la tecnología de la información.

La ciencia abierta es vista a menudo como un “tema moderno”, aunque ha sido una parte creciente de nuestra conversación científica durante algún tiempo: Los servidores de preprints, como arXiv, existen desde 1991; los principales editores de acceso abierto, como PLOS, se lanzaron a partir de 2001; y todas las agencias de financiación del gobierno del Reino Unido (conocidas como Research Councils UK o RCUK) introdujeron políticas de acceso abierto ya en 2005. El movimiento de la ciencia abierta ha ido configurando cada vez más las políticas sobre cómo se hace la ciencia, y los organismos gubernamentales de financiación, los organismos privados de financiación y las publicaciones periódicas estipulan que, en la medida de lo posible, se deben aplicar aspectos particulares de la ciencia abierta.

Sin embargo, dado que la ciencia abierta puede abarcar todas las etapas del proceso científico, es natural que signifique cosas diferentes para personas diferentes: Uno puede abrir el proceso de recolección de datos, análisis de datos, código de computadora, escritura de manuscritos, publicación de datos y publicación académica (para nombrar algunos). Si escribes “ciencia abierta” en un motor de búsqueda, obtendrías miles de resultados que hacen cualquiera, todas o ninguna de estas cosas. Un efecto secundario de este amplio y vago alcance, que ha estancado el progreso en el movimiento de la ciencia abierta, es que sus defensores a menudo se ven atrapados en una lista de verificación detallada de si un proyecto es “abierto”, basada en la comprobación de si afecta a todos los aspectos de la ciencia abierta discutidos anteriormente, en lugar de centrarse en el objetivo central de la rendición de cuentas y la transparencia.

La ciencia abierta busca hacer que la ciencia sea accesible a todos, pero los proyectos que son abiertos en un sentido, pero no en todos, a menudo son ridiculizados por la comunidad de la ciencia abierta, sin ningún reconocimiento de las barreras sistemáticas que hacen que la ciencia abierta sea más accesible a algunos científicos que a otros, ni ningún respeto por los pasos dados para superar algunas de estas barreras por parte de científicos que no se encuentran necesariamente en el momento más seguro de su carrera.

Abundan los ejemplos, incluyendo “Open Data Excuse Bingo”, una tarjeta de bingo en línea de fuentes múltiples que se burla de las razones que los científicos pueden dar para no participar en algunos aspectos de la ciencia abierta, y un artículo en línea subtitulado en broma “Cómo hacer amigos y conseguir que te den sus datos”. Ambos ejemplos se centran en los beneficios percibidos de los “datos gratuitos” de otros como el valor de la ciencia abierta, y los títulos desestiman las preocupaciones legítimas que afectan desproporcionadamente a un subconjunto de científicos.

Hay muchas razones válidas para no participar en un enfoque de todo o nada de la ciencia abierta. Factores como la etapa de carrera de un científico, la estabilidad en el empleo, las circunstancias financieras, el país de origen o residencia, y el contexto cultural (incluyendo su raza, identidad de género y etnia) pueden crear barreras a aspectos específicos de la ciencia abierta. Los desequilibrios de poder apoyan algunas barreras, debido al riesgo de represalias a través de las jerarquías de poder; nuestra preocupación por ser “llamados” por no cumplir con el hito arbitrario de ser “lo suficientemente abiertos” es una de las razones por las que trabajamos juntos en un gran grupo en este artículo para compartir nuestras experiencias anonimizadas.

Además de abogar por hacer que los datos, documentos y otras partes de la ciencia sean más abiertos, abogamos por reconocer las barreras estructurales que los científicos individuales pueden enfrentar y no penalizar a los individuos por no marcar todas las casillas “necesarias” para que un proyecto sea considerado abierto. Este llamamiento a los científicos a través de criterios de todo o nada reduce la accesibilidad de la ciencia y puede reificar las desigualdades existentes dentro de esta profesión.