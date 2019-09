Un análisis de las políticas científicas abiertas en Europa

An Analysis of Open Science Policies in Europe (Version 4). SPARC Europe, 2019

Este documento presenta una revisión actualizada de las políticas de Datos Abiertos y Ciencia Abierta en Europa a partir de julio de 2019. No incluye la política de acceso abierto a las publicaciones. Este análisis profundiza en los tipos de políticas existentes en Europa, sus procesos de creación y algunas de sus especificidades. Esta versión actualizada del análisis más profundo refleja los cambios que se han identificado entre noviembre de 2018 y julio de 2019 en los veintiocho Estados miembros de la UE, pero también se tienen en cuenta países relevantes del Espacio Europeo de Investigación, como Islandia, Noruega, Serbia y Suiza.