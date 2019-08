La sagrada profesión de bibliotecario

The librarian as religious

Hay algunas analogías entre el funcionamiento de una biblioteca y la actividad de un ministro de una religión. En la Edad Media, la biblioteca requería un comportamiento virtuoso de sus lectores para funcionar, y esta virtud podría ser emblemática para el clérigo que la supervisaba.

Esto es particularmente cierto en el caso de las universidades más antiguas, como la de St Andrews. Fundada en 1413, la universidad más antigua de Escocia y la tercera que se estableció en Gran Bretaña, después de Oxford y Cambridge, que se ocupó durante los primeros siglos de las necesidades curriculares de los sacerdotes en formación. Los tutores de los estudiantes destinados a la Iglesia eran sacerdotes u hombres de órdenes religiosas. Es probable que el bibliotecario fuera también un religioso, a veces también un capellán universitario.

Después de la Reforma, a medida que las universidades abrían cada vez más las puertas de la filosofía y la ciencia, a menudo se consideraba adecuado seguir empleando a religiosos como bibliotecarios. Después de todo, la biblioteca requería un comportamiento virtuoso de sus lectores para funcionar, y esta virtud podría ser emblemática para el clérigo que supervisaba la preciada colección. Este requisito fue considerado tan importante, que en el caso de algunas bibliotecas, fue prescrito por la misma Iglesia, ejerciendo su prerrogativa divina. La Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca aún tiene un aviso -ahora disponible también en una postal de regalo- que dice: ‘“HAI EXCOMUNION / RESERVADA A SU SANTIDAD / CONTRA CUALQUIERA PERSONAS, / QUE QUITAREN, DISTRAEXEREN, O DE OTRO CUALQUIER MODO / ENAGENAREN ALGUN LIBRO, / PERGAMINO, O PAPEL / DE ESTA BIBLIOTECA, / SIN QUE PUEDAN SER ABSUELTAS / HASTA QUE ESTA ESTÉ PERFECTAMENTE REINTEGRADA”’.

En el espíritu de la biblioteca se da una promesa y una necesidad de confianza. El prestatario se compromete a devolver el material que ha tomado de las estanterías (o que, durante la mayor parte de la historia de nuestras bibliotecas académicas y de referencia, que eran de “acceso cerrado”). La biblioteca registra sus datos y se expide un recibo. Una vez más, en los últimos tiempos medievales y en los primeros tiempos modernos, esto era un compromiso mucho más fuerte que como lo percibimos actualmente. Los libros son eran muy costosos de producir, y el artículo que se retiraba de la custodia de la biblioteca podría costar el equivalente a un año de salario. De manera que muchos de los libros de las bibliotecas de la época no se podían tomar prestados, sino que se utilizaban en los locales sólo como material de consulta, una restricción frecuentemente impuesta por la aplicación de una cadena física a la encuadernación de cuero, fijada a una pared o a un escritorio.

Por supuesto, hay más en la promesa que pura honestidad. El interés propio juega un papel importante. Hoy, si como usuario una persona no devuelve un artículo prestado por la biblioteca, ya sea porque su plazo de préstamo ha expirado, o porque otro usuario ha hecho una solicitud de reserva de ese material, se le retirarán temporalmente los derechos como usuario de la biblioteca. En última instancia, si una persona ha llevado en préstamo una cantidad de libros y no ha atendido a las solicitudes de devolución, ya sea para devolverlos o para pagar por las pérdidas, es posible que se enfrente al equivalente universitario de la excomunión: la no graduación. Ya que en muchos sitios si no tiene formalizadas sus cuentas con la biblioteca no se le expide el título académico.

Por lo tanto, beneficia utilizar la biblioteca en la misma medida en que se esta dispuesto a compartir el recurso con el prójimo o, desde finales del siglo XIX, con una mujer. Y son muy pocos estudiantes faltan al respeto a esa regla. Siempre ha habido usuarios que roban materiales de la biblioteca, en los tiempos modernos incluso con métodos complejos para evadir el punto de seguridad de la salida, o su tecnología de sensores que lee el diminuto dispositivo escondido dentro del libro que activa una alarma si no ha sido desactivada por el proceso de emisión mecánica. Pero el personal vigilante y las cámaras de circuito cerrado de televisión son un elemento disuasorio tan fuerte como un severo servidor de la Iglesia que se asoma por detrás de su escritorio.

La biblioteca es un lugar en el campus donde se les recuerda a los estudiantes el valor de compartir un recurso precioso. Los libros que necesitan para la lectura que construye su conocimiento y ayudan a establecer los argumentos de sus tesis y ensayos se otorgan sólo por un corto período de tiempo, y serán recordados por el organismo prestatario – a menudo antes de lo esperado-. En una lección que va mucho más allá de sus jóvenes vidas.