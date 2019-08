El impacto del acceso abierto en la enseñanza

Gadd, Elizabeth ; Morrison, Chris ; Secker, Jane “The Impact of Open Access on Teaching—How Far Have We Come?” MPDIPublications 2019, 7, 56; doi:10.3390/publications7030056

Texto completo

Este artículo intenta comprender hasta qué punto el sector de la educación superior del Reino Unido (UK HE) ha progresado hacia la disponibilidad de acceso abierto (OA) de la literatura académica que requiere para apoyar los cursos de estudio. Utiliza Google Scholar, Unpaywall y Open Access Button para identificar copias OA de una muestra aleatoria de artículos copiados bajo la Licencia HE de Copyright Licensing Agency (CLA) para apoyar la enseñanza. El análisis de datos cuantitativos se combina con entrevistas y un taller con profesionales para investigar cuatro preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza del contenido que se utiliza para apoyar los cursos de estudio? En segundo lugar, ¿incorporan regularmente los establecimientos de educación superior del Reino Unido la búsqueda de disponibilidad de acceso abierto en sus procesos de adquisición para apoyar la enseñanza? En tercer lugar, ¿qué proporción del contenido utilizado en el marco de la licencia CLA está también disponible en acceso abierto y debidamente licenciado? Por último, ¿qué porcentaje del contenido utilizado por las universidades del Reino Unido en el marco de la licencia CLA está escrito por académicos y, por lo tanto, existe la posibilidad de que el acceso sea abierto si se hubiera contado con el apoyo necesario para ello?

Las principales conclusiones incluyen el hecho de que ningún entrevistado incorporó búsquedas de OA en sus procesos de adquisición. En general, el 38% de los artículos necesarios para apoyar la enseñanza estaban disponibles en acceso abierto en alguna forma, pero sólo el 7% tenía una licencia de reutilización ; sólo el 3% tenía licencias que permitían específicamente su inclusión en un “paquete de curso electrónico”. El 89% del contenido de las revistas fue escrito por académicos (34% por académicos del Reino Unido). De éstos, el 58% fueron escritos a partir del año 2000 y, por lo tanto, se podría haber puesto a disposición abiertamente si se hubiera apoyado a los académicos para que lo hicieran.