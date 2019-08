Grandes expectativas: Cumpliendo la promesa de las tecnologías emergentes

‘Great Expectations: Fulfilling the promise of emerging technologies’. London: The Economist Intelligence Unit e IBM, 2019

Una ola sin precedentes de innovación tecnológica se está extendiendo por todo el mundo, con profundas implicaciones para la sociedad, las empresas y las economías mundiales. Desde las oficinas de nuestra calle hasta los cafés de esquina, el poder transformador de las tecnologías digitales como la inteligencia artificial (IA), la Internet de los objetos (IO), la cadena de bloques (blockchain), la computación en nube y la robótica está cambiando nuestra forma de vivir y trabajar.

Pero incluso cuando los consumidores y las empresas ven los beneficios, son conscientes de que deben trabajar para garantizar que las tecnologías emergentes cumplan plenamente su promesa de progreso. Para ello se llevó a cabo una encuesta reciente de The Economist Intelligence Unit, patrocinada por IBM, preguntó a 758 profesionales de negocios y 1.053 consumidores de todo el mundo sobre sus puntos de vista sobre las nuevas tecnologías y los retos que implica la realización de todo su potencial. La encuesta reunió información de varios países, con encuestados de: Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, el Reino Unido, los Estados Unidos y Suecia. Los encuestados también representaban a diversas industrias, incluyendo: bienes de consumo envasados, comercio minorista, servicios financieros, seguros, salud, productos industriales, tecnología y TI, y telecomunicaciones.

Las respuestas a la encuesta sugieren motivos para el optimismo de que las empresas y la sociedad serán capaces de cumplir la promesa de las tecnologías emergentes. Sin embargo, las disparidades en la confianza y las prioridades estratégicas, entre las industrias y las regiones geográficas, también sugieren que sigue siendo necesario un diálogo continuo sobre la manera más eficaz de aprovechar su poder de transformación. De hecho, las empresas y las empresas tecnológicas en particular tendrán un papel importante que desempeñar en estos debates.