La ciencia en Europa: en cifras

Richard Van Noorden & Declan Butler. Science in Europe: by the numbers. Nature, 2019

Texto completo

La región ya alberga a algunos de los principales países científicos del mundo, y algunos de sus países más pequeños se están poniendo rápidamente al día.

Europa es un mosaico diverso de países que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo científico, desde la región nórdica, donde la investigación es intensiva, pasando por las potencias científicas como Alemania, el Reino Unido y Francia, hasta los antiguos Estados comunistas que intentan reforzar sus bases de investigación y los países que se extienden hasta Asia. Toda esa diversidad alimenta un objetivo común. La Unión Europea, un bloque de 28 Estados miembros y más de 500 millones de personas, ha situado la ciencia y la innovación en el centro de su desarrollo social y económico. Financia grandes programas de investigación paneuropeos que van más allá de la propia UE y apoyan la investigación colaborativa y la movilidad en todo el bloque.

Acceso abierto

Un grupo de financiadores principalmente europeos ha dicho que, a partir de 2020, sus artículos deben estar acceso abierto en el momento de su publicación, en el marco del “Plan S”. En 2017, el 47 % de los artículos de investigación europeos eran de lectura libre, frente al 41 % del mundo.

Impacto

Dinamarca, los Países Bajos y Suiza lideran el impacto de las citas en el mundo; casi el 16% de sus respectivos artículos se encuentran entre el 10%* más alto del mundo. Los países de la UE-13 están mejorando rápidamente, en particular Estonia, Letonia, Polonia y Lituania.

Gasto en ciencia

Los países europeos han aumentado su gasto en investigación y desarrollo (I+D) en más de un 5% anual en términos reales desde el año 2000. Pero China los está superando rápidamente. En términos absolutos, China gasta alrededor de dos tercios de lo que invierte la UE en I+D,. La cuota de Europa en el gasto mundial en I+D se ha reducido de alrededor del 28% en 2000 al 23% en 2016.

Economía de investigación

Los 28 Estados miembros de la UE gastaron alrededor de 320 000 millones de euros en I+D en 2017; el gasto público fue de alrededor del 40 %, teniendo en cuenta los fondos del presupuesto central de la UE. Suecia, Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza lideran el mundo en cuanto a la parte de sus economías dedicada a la investigación (detrás de Israel y Corea del Sur). Pero los países de la UE-13 invierten en acciones más pequeñas. Los países nórdicos tienen la mayor densidad de investigadores, en relación con su gasto en I+D.

Diferencias regionales

El gasto en I+D varía enormemente, no sólo por país, sino también dentro de cada uno de ellos. Este mapa muestra cómo el gasto por habitante es mucho más elevado en determinadas regiones, como la próspera Escandinavia, partes del sur de Inglaterra, los países del Benelux, el sur de Alemania, Austria y Suiza. Hay una periferia más pobre y menos intensiva en investigación al este y al sur.