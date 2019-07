Iniciativas para contrarrestar las noticias falsas en diferentes países

Initiatives to Counter Fake News in Selected Countries. Washington: Library of Congress, 2019

Este informe examina los enfoques legales de 15 países, que representan a todas las regiones del mundo, al problema emergente de la manipulación con “noticias falsas” mediante el uso de medios masivos y sociales, especialmente el impacto de las noticias falsas en los procesos políticos y elecciones en curso, y la legislación medidas emprendidas para contrarrestar la difusión de información falsa. Con la excepción de Japón, la distribución generalizada de información falsa y su impacto en la toma de decisiones y los procesos democráticos se está convirtiendo en un desafío en todo el mundo. Las encuestas de cada país analizan las iniciativas actuales y propuestas para limitar la difusión de información falsa emprendida a nivel nacional, los desafíos de cada país asociados con estos esfuerzos, y los esfuerzos emprendidos por los gobiernos nacionales para asegurar la validez y precisión de la información legal.

