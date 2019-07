¿Por qué deberíamos amar las bibliotecas, incluso los domingos?

Mayor Lori Lightfoot is right. Why we should love libraries, even on Sundays

Las bibliotecas públicas son mucho más que un lugar para sacar libros. Son un refugio seguro, especialmente en los barrios pobres de Chicago. Por ello, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot promete encontrar dinero para abrir las 77 sucursales de las bibliotecas de Chicago los domingos Además argumentó que las bibliotecas son realmente la Zona Cero de lo bueno que puede tener una comunidad porque añaden un valor muy significativo a una ciudad.

La alcaldesa Lori Lightfoot prometió el lunes encontrar el dinero para establecer el horario de los domingos en las 77 sucursales de las bibliotecas de Chicago, a pesar de tener que lidiar con un déficit presupuestario importante.

Actualmente, la biblioteca central de Harold Washington y tres bibliotecas regionales -Woodson, Sulzer y Legler- están abiertas de 13:00 a 17:00 los domingos, pero las 77 bibliotecas sucursales están cerradas.

Vamos a proporcionar más recursos para que nuestras bibliotecas puedan seguir creciendo. Para que podamos expandir nuestro horario porque es importante que estemos presentes y visibles para nuestros residentes y las bibliotecas son realmente el punto de partida de lo que es bueno de Chicago”, dijo Lightfoot después de presentar el programa “Summer of Learning” en la biblioteca de McKinley Park.

Además añadió. “Estas ya no son la biblioteca de nuestros abuelos. La gente las está usando como un lugar de reunión de la comunidad. … Lo usan como oficina. La utilizan como refugio para los personas sin hogar en periodos críticos en verano e invierno. … y esto no puede dejar de hacerse los domingos porque es importante que estemos presentes y visibles para nuestros residentes”. “Esta mañana estuve con alguien que habló, por ejemplo, de que en la comunidad ortodoxa [judía] los domingos son los días en que pueden ir a la biblioteca y no pueden hacerlo”, dijo la alcaldesa.

Lightfoot dijo que el financiamiento para abrir bibliotecas sucursales los domingos se incluiría “con seguridad” en su primer presupuesto de la ciudad, que entrará en vigencia el 1 de enero, pero, “Vamos a ver qué podemos hacer para poner las cosas en marcha este año”. El presupuesto para abrir las bibliotecas los domingos es de en torno a los 700 millones de dólares al año, a lo que añadió “Por el beneficio que aportan, es una inversión relativamente modesta. … Es muy importante y aporta mucho valor a la comunidad”. Lightfoot señaló que los estudios muestran que el uso de las bibliotecas está aumentando, no disminuyendo, incluso en la era digital y especialmente en los vecindarios empobrecidos, y añadió “Ser capaz de ir a explorar el mundo, hacer que los bibliotecarios te ayuden a explorar el mundo y te ayuden con tus tareas sólo es posible en un espacio seguro”.

Las bibliotecas son tan importantes para una gran ciudad como las escuelas, los parques y el transporte público. A nivel nacional, las bibliotecas públicas son ahora mucho más que un lugar para sacar libros. Son anclajes comunitarios que millones de estadounidenses -más de 171 millones, según la última encuesta del Institute of Museum and Library Services- utilizan cada año. Las bibliotecas son ahora un lugar donde los solicitantes de empleo que no tienen acceso a Internet en casa pueden usar un ordenador para completar las solicitudes. Son un lugar donde la gente puede celebrar una reunión vecinal, asistir a un taller sobre como montar un pequeños negocios, escuchar una charla de un autor o utilizar una impresora 3D en un laboratorio de fabricación para un proyecto escolar.