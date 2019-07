Ex-Libris, la película sobre la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL)

Ver información

La película de Frederick Wiseman, EX LIBRIS – The New York Public Library, nuestra las escenas de una de las instituciones de conocimiento más grandes del mundo como un lugar de bienvenida, intercambio cultural y aprendizaje.

EX LIBRIS – La Biblioteca Pública de Nueva York es una producción de Ex Libris Films, LLC en asociación con WGBH y Independent Television Service (ITVS), con fondos proporcionados por la Corporation for Public Broadcasting (CPB) para PBS. Productor Ejecutivo de ITVS – Sally Jo Fifer.

La película nos lleva al espectador a la trastienda de una de las más grandes nstituciones de conocimiento del mundo. La película examina cómo esta legendaria institución ha seguido con sus actividades habituales adaptándose a la vez a la revolución digital. Muestra que las bibliotecas informan y educan de múltiples formas: libros, conciertos, conferencias, clases y muchas cosas más.

El documental explora el papel de la NYPL como una red igualitaria de exploración, intercambio y aprendizaje. No hay personajes centrales, sólo una serie de viñetas que representan de todo, desde la poesía hasta la construcción de robots. La biblioteca tiene 92 puntos de servicio y atiende cada área de manera diferente de acuerdo a sus necesidades.

Incluye ponentes tan conocidos como Richard Dawkins, Patti Smith y Elvis Costello y usuarios anónimos de la biblioteca en sus vestíbulos, anexos y salas de reuniones.

Los gestores que dirigen la biblioteca exploran sus desafíos para atender un conjunto tan diverso de necesidades y Wiseman contrasta esto con los diversos usuarios de la biblioteca, incluyendo los usuarios de computadoras portátiles, investigadores y personas sin hogar.

Con 92 puntos de servicio en Manhattan, el Bronx y Staten Island, la biblioteca es un recurso para todos los habitantes de esta ciudad multifacética y cosmopolita, y más allá. La Biblioteca Pública de Nueva York ejemplifica la arraigada creencia estadounidense en el derecho del individuo a saber y estar informado. Es una de las instituciones más democráticas de Estados Unidos, en la que todo el mundo es bienvenido. La Biblioteca se esfuerza por inspirar el aprendizaje, promover el conocimiento y fortalecer a las comunidades.