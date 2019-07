Alfabetización de datos como camino hacia la ciencia de los datos

Catherine Murray-Rust, Ameet Doshi, Jay Forrest, Ximin Mi, and Alison Valk. “Data Literacy as a Pathway to Data Science at Georgia Tech.” Research Library Issues, no. 298 (2019): 6–15. https://doi.org/10.29242/rli.298.2.

Texto completo

Un informe de Gartner de 2019, Design a Data and Analytics Strategy, afirma que “la alfabetización de datos es un reto creciente para la mayoría de las organizaciones. Para 2020, el 80% de las organizaciones iniciarán el desarrollo deliberado de competencias en el campo de la alfabetización de datos, reconociendo su extrema deficiencia”. Las colaboraciones en el campus se basan cada vez más en la capacidad de conservar grandes datos en apoyo de la comunidad investigadora, y el trabajo de los estudiantes de pregrado y postgrado requiere cada vez más habilidades básicas para interpretar y presentar datos. Los bibliotecarios, en su papel de educadores -al servicio de todo el campus y de toda la persona-, aprecian que la alfabetización de datos, a diferencia de la ciencia de datos en apoyo de la investigación, se está convirtiendo rápidamente en un segundo idioma necesario en una sociedad digital.