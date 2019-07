La lectura en una sociedad cambiante

Lauristin, M. and P. Vihalemm (2014). [e-Book] Reading in changing society. Tartu, Estonia, University of Tartu Press, 2014

Texto completo

El estado cambiante de la lectura y su destino en el mundo digitalizado es uno de los temas centrales de los debates contemporáneos sobre el futuro de la cultura. La posición central de la palabra impresa y, sobre todo, de los libros como el medio cultural más valioso y la principal fuente de conocimiento, se está cuestionando en la era de Internet.

La lectura como puerta de entrada al mundo de las fantasías ha sido desafiada por poderosos medios audiovisuales. ¿Desaparece el placer de leer como un proceso creativo que implica imaginación y autoconocimiento, ¿Será reemplazado por el rápido intercambio de impresiones e imágenes en los medios sociales? ¿Son estas notas críticas y preocupaciones sobre el futuro de la lectura sólo generalizaciones rápidas y malentendidos, evocados por la invasión de las nuevas tecnologías en el viejo y bien establecido mundo del libro? Los artículos aquí reunidos representan estudios empíricos, reflexiones teóricas e históricas sobre los cambios en el mundo del libro y la lectura en los países bálticos y nórdicos, así como descripciones de las nuevas prácticas bibliotecarias que reflejan los esfuerzos creativos para adaptarse al cambiante entorno social y tecnológico.