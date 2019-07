La ALA denuncia ante el gobierno los altos precios que pagan las bibliotecas por los libros digitales

The ALA is taking the high prices of ebooks to the US Congress

June 26, 2019 By Michael Kozlowski en GoodEReader

Las bibliotecas canadienses se han quejado durante años de los precios draconianos que las editoriales cobran por los libros electrónicos. A menudo tienen que pagar un 500% más que el costo de venta al por menor sólo por un libro de un solo uso para prestar a un usuario a la vez. Además algunos editores también han revisado sus modelos de negocio, en lugar de que un libro electrónico sea válido a perpetuidad, ahora expiran después de dos años.

La Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) está denunciando los altos precios de los libros electrónicos y las ediciones de vencimiento en el Congreso. La “Resolución sobre el precio de los libros electrónicos para bibliotecas” fue adoptada y presentada al Consejo de la ALA por la ASCGLA (Asociación de Agencias Bibliotecarias Especializadas, Gubernamentales y Cooperativas), una división de la ALA. La resolución hace referencia a los esfuerzos realizados en Canadá para alertar al público sobre los problemas de la concesión de licencias de contenido digital por parte de los editores, y propone la creación de un nuevo grupo de trabajo conjunto para hacer frente de forma más directa a los problemas en los Estados Unidos.

Esto es lo que la ALA está exigiendo y todo es realmente legítimo y debe ser implementado.