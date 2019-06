Hachette Book Group (HBG) pretende que las bibliotecas no tengan acceso perpetuo al libro electrónico

La American Library Association (ALA) expresó su preocupación por los cambios anunciados por Hachette Book Group (HBG) a su modelo de préstamo de libros electrónicos y audiolibros digitales para bibliotecas. A partir del 1 de julio de 2019, HBG reemplazará su modelo de propiedad perpetua para bibliotecas por un acceso de dos años para los libros electrónicos y audiolibros digitales.

A cambio HBG, uno de los editores de los “Cinco Grandes” (HBG, HarperCollins, Macmillan Publishers, Penguin Random House y Simon & Schuster), anunció que reducirá los precios que cobra a las bibliotecas por los libros electrónicos y audiolibros digitales hasta un veinticinco por ciento; sin embargo, el “descuento” inicial se eliminará si la biblioteca renueva su acceso a esos títulos.

“La eliminación de la propiedad perpetua reducirá el acceso a largo plazo a los libros electrónicos y audiolibros digitales y aumentará los desafíos para la preservación a largo plazo del patrimonio cultural de nuestra nación”, dijo la Presidenta de ALA, Loida Garcia-Febo. “Si bien el anuncio incluye algunos cambios positivos, el modelo limitará aún más el acceso asequible a la lectura de 172 millones de titulares de tarjetas de biblioteca de EE. UU.

“Las bibliotecas agradecerán la reducción de los costos iniciales y el acceso inmediato y continuo a nuevos títulos digitales”, continuó García-Febo, “pero el aumento en el costo a lo largo del tiempo perjudica nuestra capacidad de respaldar un ecosistema vibrante que beneficia a los lectores, autores y editores”.

A ALA le preocupan los precios que están pagando las bibliotecas por los libros electrónicos y audiolibros establecidos por los editores de Big Five. Por ejemplo, el precio de la biblioteca para un título publicado por HBG en marzo de 2019, Let’s Play Two: The Legend of Mr. Cub, la vida de Ernie Banks de Ron Rapoport, es de 84 dólares cuando se adquiere para una biblioteca, una gran diferencia en comparación con el precio que paga el consumidor final que es de 14.99 dólares para el libro electrónico.

ALA agradeció que HBG no impusiera un embargo en las ventas de nuevos títulos de libros electrónicos a bibliotecas, como hizo Macmillan en julio de 2018 con la “huella de Tor”.

“Una característica importante del nuevo modelo de HBG es que se mantiene la política de no embargo”, dijo Loida Garcia-Febo.“Cuando se publica un nuevo libro en el mercado de consumo, las bibliotecas deben poder obtenerlo al mismo tiempo. De lo contrario, el público cree que no estamos respondiendo a sus necesidades. El acceso a la biblioteca es especialmente importante para aquellos cuya situación económica es débil y les impide comprar libros.

“Para ofrecer un acceso equitativo a la información a nuestras comunidades, las bibliotecas primero deben tener un acceso justo y equitativo a los recursos, independientemente del formato, que sea predecible y sostenible”, dijo Garcia-Febo. “Hemos tenido múltiples conversaciones cordiales con ejecutivos en editoriales, con algunos desacuerdos. En los próximos meses, ALA ampliará su papel en la promoción del papel valioso y esencial de las bibliotecas en el ecosistema de publicación. Necesitaremos una colaboración sólida con los defensores de las bibliotecas en todo el país para poder presionar co fuerza”.