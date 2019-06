¿Que opinan los profesores sobre la alfabetización informacional?

Stebbing, Deborah… et al.What Academics Really Think About Information Literacy. Journal of Information Literacy, Vol 13 No 1 (2019)

DOI: doi.org/10.11645/13.1.2338

Este proyecto de investigación surgió de la necesidad de asegurar que bibliotecarios y profesores trabajen juntos para apoyar el desarrollo de la alfabetización en información (ALFIN), alineados con la estrategia de aprendizaje y enseñanza de la Universidad Anglia Ruskin, y específicamente para mejorar la comprensión de los bibliotecarios sobre cómo el personal académico ve la alfabetización informacional y considera sus percepciones y expectativas dentro de las diferentes disciplinas.

Una revisión de la literatura encontró un número limitado de estudios que consideraron el punto de vista de los académicos. Para ello se llevó a cabo un enfoque cualitativo de, utilizando entrevistas semiestructuradas con una muestra de participantes provenientes de temas de las áreas de la enfermería y de negocios en una universidad del Reino Unido. Las preguntas de la investigación se referían a la percepción de la Alfabetización informacional por parte de los académicos, el impacto de su disciplina y su punto de vista sobre el estudiante que dispone de conocimientos sobre información.

De este estudio surgieron seis áreas clave de preocupación en torno a la enseñanza de la ALFIN: la transición de los estudiantes a la educación superior, el desarrollo de habilidades de evaluación, la importancia del proyecto principal de pregrado y las diferencias de disciplina, el panorama de la información y la necesidad percibida de preparación sobre alfabetización en el trabajo. El artículo discute los hallazgos, las dificultades que rodean a los estudiantes que logran una formación en información adecuada y las consideraciones para la práctica futura del apoyo enfocado a la Alfabetización en Información.