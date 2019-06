Listonic: app que permite hacer la lista de la compra y coordinarla con tu pareja

Listonic

Android

iTunes

Listonic es una aplicación que me está resultando muy útil para hacer la lista de la compra y poder coordinar lo que compramos con los demás miembros de la familia, facilita que cuando necesites algo lo apuntes de manera inmediata, te sale hasta el icono del café, de las naranjas, etc. Cuando vas a la compra lo marcas como comprado, y al resto de la familia le aparece que ese producto ya lo has adquirido.Muy sencilla, pero muy útil, ya que nunca olvidas lo que tienes que comprar y nunca se producen duplicados. también vale para cuando viajas, allí apuntas las cosas que debes meter en la maleta, y cuando las vas metiendo las desmarcas. Después te vale para el próximo viaje. Así no te olvidas nada de nada. Yo que soy muy despistado la utilizo también para las tareas pendientes del día.

Características: