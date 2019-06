Gabriela Mistral: Antología Ciudadana Ilustrada, Santiago de Chile: Gobierno de Chile, 2019.

Texto completo

Esta Antología ciudadana es una selección de poemas escogidos a través de una votación popular realizada en 2016, cuando se conmemoraron los 70 años de su Premio Nobel. Los invitamos a revisitar su contundente obra y a adentrarse en los diferentes caminos que siguió su pensamiento y concepción estética.

Vergüenza de Gabriela Mistral

Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa

como la hierba a que bajó el rocío,

y desconocerán mi faz gloriosa

las altas cañas cuando baje al río.

Tengo vergüenza de mi boca triste,

de mi voz rota y mis rodillas rudas;

ahora que me miraste y que viniste,

me encontré pobre y me palpé desnuda.

Ninguna piedra en el camino hallaste

más desnuda de luz en la alborada

que esta mujer a la que levantaste,

porque oíste su canto, la mirada.

Yo callaré para que no conozcan

mi dicha los que pasan por el llano,

en el fulgor que da a mi frente tosca

en la tremolación que hay en mi mano…

Es noche y baja a la hierba el rocío;

mírame largo y habla con ternura,

¡que ya mañana al descender al río

lo que besaste llevará hermosura!