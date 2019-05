Sistemas de anotación y conversación abierta en monografías académicas

Bertino, A.C.; Staines, H. Enabling a Conversation Across Scholarly Monographs through Open Annotation. Preprints 2019, 2019050166 (doi: 10.20944/preprints201905.0166.v1).

El formato digital abre nuevas posibilidades de interacción con las publicaciones monográficas. En particular, las herramientas de anotación permiten ampliar el debate sobre el contenido de un libro, sugerir nuevas ideas, informar sobre errores o inexactitudes y realizar revisiones abiertas entre pares. Sin embargo, esto requiere el apoyo de los usuarios que podrían no estar familiarizados con la anotación de documentos digitales.

Este documento proporcionará ejemplos concretos y recomendaciones para explotar el potencial de la anotación en la investigación académica y la enseñanza. Tras presentar la herramienta de anotación de Hypothesis, el artículo se centra en su uso en el contexto de HIRMEOS (High Integration of Research Monographs in the European Open Science Infrastructure),, un proyecto destinado a mejorar la monografía digital de acceso abierto. La línea general y los objetivos de un experimento de revisión post-pares con la herramienta de anotación, así como su uso en actividades didácticas relacionadas con las publicaciones monográficas se presentan y proponen como posibles mejores prácticas para actividades de anotación similares.