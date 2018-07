HIREMOS – integración de las monografías de investigación en la infraestructura de la ciencia abierta europea

HIRMEOS (High Integration of Research Monographs in the European Open Science infrastructure) .

La Ciencia Abierta significa más que el mero Acceso Abierto, y el Acceso Abierto no significa sólo revistas. En sentido ascendente, significa abrir todo el proceso de investigación dando acceso a una variedad de objetos digitales, tales como métodos, software, datos y documentos intermedios, más allá del artículo final de investigación revisado por pares o de los resultados publicados. Significa abrir los silos de conocimiento basados en disciplinas, crear puentes entre países y disciplinas, y apoyar la agregación y la reutilización de recursos en temas interdisciplinarios. El desarrollo de la Ciencia Abierta implica ir más allá de la mera publicación de millones de documentos de Acceso Abierto, pero también interrelacionarlos a través de servicios útiles y construir un sistema de conocimiento abierto integrado y de confianza en todas las disciplinas y campos de especialización.

The HIRMEOS Project from HIRMEOS on Vimeo.

Varios proyectos, especialmente en Europa, persiguen el objetivo de publicar monografías de investigación en acceso abierto. Sin embargo, aún no se ha hecho lo suficiente para integrar las monografías de acceso abierto en el ecosistema de la ciencia abierta de manera sistemática y coordinada. Este es el objetivo principal de High Integration of Research Monographs in the European Open Science (HIRMEOS) project. El proyecto aborda las particularidades de las monografías académicas como un apoyo específico a la comunicación científica en Ciencias Sociales y Humanidades y aborda los principales obstáculos a la plena integración de las monografías en la European Open Science Cloud. Su objetivo es la creación de prototipos de servicios innovadores para monografías en apoyo de la infraestructura de la Ciencia Abierta, proporcionando datos adicionales, enlaces e interacciones con los documentos, allanando al mismo tiempo el camino a nuevas herramientas potenciales para la evaluación de la investigación, que sigue siendo un reto importante en las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Al mejorar las plataformas de publicación y los repositorios ya existentes que participan en la infraestructura de OpenAIRE, el proyecto HIRMEOS aumentará su impacto y ayudará a incluir más disciplinas en el paradigma de las Ciencias Abiertas, ampliando sus fronteras hacia las Humanidades y las Ciencias Sociales y para llegar a nuevos campos hasta ahora poco integradado.