Abad-García, Francisca and González-Teruel, Aurora and Yegros Yegros, Alfredo and Cort Zamakola, Jokin and Abad García, Belén . Visibilidad internacional de la investigación de la Universitat de València (Web of Science 2000-2009)., 2013 Universitat de València

Texto completo

En esta publicación se ofrecen los primeros resultados del análisis de la producción científica de la Universitat de València para la década 2000-2009 realizado mediante la explotación de las bases de datos de la Web of Science (SCI, SSCI y A&HCI). La información está organizada en dos capítulos. El primero, dedicado a ofrecer una imagen general de la producción de la Universitat, permite apreciar el volumen de publicaciones circulantes en esas bases de datos, su crecimiento en el periodo estudiado, la tipología documental, el idioma de publicación y su clasificación temática. Para esto se han utilizado dos clasificaciones, la primera más detallada basada en las 247 categorías temáticas en las que el Journal Citation Reports agrupa las revistas de publicación de los trabajos, y una segunda, basada en las áreas y subáreas temáticas consideradas por la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) utilizada para facilitar la obtención de una imagen más sintética. En este capítulo también se ofrecen indicadores del impacto de la investigación, basados en la citación recibida por los trabajos de la UV y en su comparación de las citas recibidas por el conjunto de trabajos españoles (para un mismo año, revista, categoría temática y tipo documental) utilizando para ello el indicador de Impacto Científico Relativo.