La construcción de la reputación académica en la era digital: un enfoque específico de la actividad

Herman, Eti; Nicholas, David. “Scholarly reputation building in the digital age: An activity-specific approach. Review article”. El profesional de la información, v. 28, n. 1, (2019) https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.02

Con el fin de comprender cómo los estudiosos de hoy en día pueden, de hecho deben, construir, mantener y mostrar su reputación profesional, la reseña bibliográfica que aquí se presenta explora las oportunidades de reputación de que disponen los autores e investigadores en un entorno cada vez más abierto, digital y en red de la ciencia 2.0. Utilizando un marco conceptual desarrollado con la ayuda de la Comisión Europea y diseñado específicamente para la realización de revisiones analíticas y auditorías del valor reputacional de las actividades académicas, este estudio examina con cierto detalle las prácticas -más de 30 de ellas- que conforman la empresa científica actual desde el punto de vista de la reputación.