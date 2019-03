Redes y asociaciones de investigación canadienses apoyan la decisión de la Universidad de California para que adopte una postura audaz en favor de la investigación abiertamente disponible.

CRKN and CARL Support the University of California in Taking a Bold Stand for Openly Available Research

Canadian Research Knowledge Network (CRKN) y Canadian Association of Research Libraries (CARL) apoyan a la Universidad de California para que adopte una postura audaz en favor de la investigación abiertamente disponible.

La semana pasada, la Universidad de California, cuyos diez campus constituyen una de las mayores instituciones de investigación del mundo, decidió no renovar su suscripción a Elsevier. Esta decisión sigue a otras iniciativas en Europa, Asia y otros lugares que también tienen por objeto ampliar las opciones de acceso abierto y evitar aumentos insostenibles de los costos de los paquetes de suscripción a las revistas.

Las negociaciones y decisiones basadas en principios reflejan la creciente importancia de la investigación abierta para avanzar en el conocimiento global y transformar la comunicación académicas, así como para responder a los costos insostenibles de las licencias que las bibliotecas universitarias pagan con sus limitados fondos públicos.

Movimientos audaces como la decisión de la semana pasada de la Universidad de California ocurren cuando hay apoyo por parte de todo el campus. En el caso de la Universidad de California, esta decisión fue apoyada por las bibliotecas y por los gestores de la universidad, a lo que siguió a la publicación de principios sobre comunicación académica por parte del profesorado. Este compromiso es el resultado de una iniciativa a nivel de todo el sistema que se ha ido desarrollando a lo largo de los años entre el profesorado de la Universidad de California y los bibliotecarios para crear conciencia y apoyo para el acceso abierto.