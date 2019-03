Oportunidades y riesgos de la transformación digital para el bienestar de las personas

“How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being” Paris: OCDE, 2019

Este informe documenta cómo la transformación digital en curso está afectando la vida de las personas en las 11 dimensiones clave que conforman el proyecto How’s Life? Marco de Bienestar (Ingresos y riqueza, Empleos e ingresos, Vivienda, Estado de salud, Educación y habilidades, Conciliación, Compromiso cívico y gobernabilidad, Conexiones sociales, Calidad ambiental, Seguridad personal y Bienestar subjetivo). Un resumen de los estudios existentes destaca 39 impactos clave de la transformación digital sobre el bienestar de las personas. La revisión muestra que estos impactos pueden ser positivos a medida que las tecnologías digitales amplían los límites de la disponibilidad de información y mejoran la productividad humana, pero también pueden implicar riesgos para el bienestar de las personas, desde el ciberacoso hasta la aparición de la desinformación o el ciberhacking. En resumen, para que la digitalización contribuya al bienestar de las personas sería necesario construir la igualdad de oportunidades digitales, una alfabetización digital generalizada y una fuerte seguridad digital. Se necesitarán investigaciones y esfuerzos continuos para mejorar los marcos estadísticos a fin de ampliar nuestros conocimientos sobre los numerosos temas tratados en este informe.