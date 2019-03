Espacios para aprender: Ideas e inspiración para transformar los espacios de aprendizaje

Space to Learn: Ideas and inspiration for transforming learning spaces. Pittsburgh, PA: The Grable Foundation, 2017

Texto completo

El folleto es un punto de partida para cualquier persona interesada en transformar un espacio de aprendizaje. En su interior encontrarás grandes ideas para guiar su pensamiento sobre cómo podría ser un espacio reimaginado, consejos prácticos sobre cómo comenzar el proceso, recursos para mantenerlo en marcha e inspiración a lo largo del camino.

Los educadores han estado organizando y reorganizando los espacios de las aulas desde los días de la escuela unidireccional. Desde asientos compartidos y bancos largos a escritorios individuales, desde pizarras a pizarras blancas a pizarras inteligentes, los espacios de aprendizaje han evolucionado con el tiempo en respuesta a un mundo cambiante y a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Esa tradición continúa hoy en día a medida que la ciencia del aprendizaje remodela la forma en que los maestros preparan a los estudiantes para trabajar en colaboración, actuar de manera independiente, pensar de manera creativa y utilizar las nuevas tecnologías.

Diseñar espacios de aprendizaje no se trata de decorando las aulas. para ello se está trabajando junto a educadores para hacer frente a los retos y oportunidades a los que se enfrentan una nueva generación de estudiantes, se están diseñando (y rediseñando) sus aulas para apoyar aprendizaje moderno y colaborativo.

Diversas investigaciones demuestran que los lugares donde aprenden los estudiantes puede tener una importante contribución en como aprenden. Incluso, el absentismo escolar disminuye cuando las aulas tienen mala luz de día. La presencia de pinturas y plantas en aulas se ha vinculado a una mayor motivación y concentración. Un estudio encontró que el el entorno del aula puede afectar al aprendizaje de los alumnos y el progreso académico hasta en un 25%. Incluso los ajustes más pequeños al diseño de un espacio de aprendizaje pueden contribuir a un cambio que fomente la participación activa y haga que los estudiantes se apropien de su aprendizaje. Cualquiera puede hacer espacio para el aprendizaje.

Principios del diseño del espacio de aprendizaje

Aunque no hay una manera correcta de rediseñar un espacio de aprendizaje, los investigadores, diseñadores y educadores han encontrado algunos conceptos clave que forman la base del uso efectivo del espacio para el aprendizaje.

Space to Learn explora cómo se han aplicado estos principios para ayudar a los estudiantes a Colaborar y Comunicarse, Estudiar y Enfocar, Investigar y Experimentar, Actuar y Crear, Hacer y Construir, Socializar y Crecer. E