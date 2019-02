“Sepa esto – si usted ama su biblioteca, use su biblioteca. Apoye a las bibliotecas en sus palabras y acciones. Si usted tiene la suerte de poder comprar sus libros, y tiene su propio ordenador para investigar, y no está buscando una hora de cuentos para sus hijos, entonces no se olvide de los miembros de su comunidad que son como usted, pero que tal vez carecen de sus recursos – los que aman leer, que anhelan aprender, que necesitan un lugar para sentarse y pensar. Asegúrate de que en tu buena fortuna recuerdes apoyar su búsqueda de una vida mejor. Eso es lo que una biblioteca nos promete, después de todo: una vida mejor. Y eso es lo que las bibliotecas han logrado.”

Ann Patchett

Ann Patchett es una escritora estadounidense. Ha recibido numerosos premios y su novela más galardonada ha sido Bel Canto.