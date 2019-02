Las bibliotecas como espacios para el aprendizaje en el siglo XXI

Diane Goldenberg-Hart ; Jeanne Narum y Jennifer Luebbert. Libraries as Spaces for 21st Century Learners and Learning: A New Report from the Learning Spaces Collaboratory (LSC) and the Coalition for Networked Information (CNI), 2018

Texto completo

El informe destaca las tendencias en el desarrollo de espacios para el aprendizaje en las bibliotecas y cómo podemos evaluar esos espacios para determinar si satisfacen las necesidades del proyecto. La mesa redonda incluyó charlas de cuatro arquitectos y discusiones en grupos pequeños sobre tipos de espacios seleccionados. Estos incluían espacios para el personal y espacios de entrada, aspectos de proyectos que a veces reciben menos atención de la que deberían. Además, los grupos discutieron zonas de innovación, espacios tranquilos y espacios de consulta.